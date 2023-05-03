澳洲小天后LENKA再度來港開騷　夥台灣人氣樂隊唱爆九展

▲ LENKA騷後受訪。

來自3個不同地區的表演單位舉行的《THE SHOW》音樂會，昨晚於九展Music Zone舉行，本地樂隊「神奇膠」和hiphop rappers Fxith & Hxpe 為音樂會作暖場嘉賓。

之後出場的有多首MV點擊率共超越2000萬點擊率的台灣樂團「怕胖團」，一出場已掀起全場氣氛，唱到代表作之一《魚》時，歌迷更一齊和唱，令女成員大寶感動不已，沒想到香港歌迷會熟悉他們的歌。

▲ 台灣樂團「怕胖團」一出場已掀動全場氣氛

主音「閃亮」也說香港歌迷太正，更說他們的第一首MV《流浪王子》也是到香港拍攝。今次是第二次來港演出，更一早學定廣東話和香港歌迷打招呼。三人趁著空檔抓緊時間shopping，買了不少戰利品。

他們又很喜歡香港飲茶、食㸃心。問到想和香港藝人合作，三人都說很喜歡周星馳，鼓手「老外」更非常熟悉星爺對白，而歌手就喜歡張學友，希望和他們有機會合作。至於會否嘗試唱廣東歌，三人異口同聲說太難，暫時唱不來。

壓軸出場是澳洲人氣創作女歌手LENKA，闊別香港多年，今次第5次來港舉辦音樂會，她剛從巡演來港，雖然四處飛很辛苦，但之前峇里演出因提早到達，可給自己休息，做massage充電一番。

而演出後，LENKA會爭取時間去Shopping ，談到上次來港已是疫情前，疫情爆發後對她影響也很大，2020年3月剛推出新碟，銷量十分差，所有演唱工作暫停，這段日子除了湊仔女，也會繼續練歌和創作音樂， 之後會再有新歌推出。