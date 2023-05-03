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【冰上火花】感謝粉絲準備健康餐應援　王智騫拍劇焗到出疹

娛樂 17:02 2023/05/03

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王智騫（Martin）在去年憑ViuTV劇《I SWIM》成功入屋，社交平台的Followers飆升逾5萬人，個人粉絲團「doctor」人數亦增至逾5千人。

Martin日前為新劇《冰上火花》開工，他大呻拍劇裝備厚重，令他全身焗出汗疹，更試過哮喘病發。不過，Fans特地為他送上多份應援健康餐，供台前幕後享用，令他受寵若驚。

對於粉絲的體貼，Martin十分感謝︰「多謝Fans為我哋準備食物同飲品，拍呢套劇嘅伙食真係好唔錯，因為有好多來自不同嘅Fans送上應援食物。」

雖然伙食充裕，但Martin反而減磅了，他解釋今次拍攝比拍《I SWIM》體力消耗大：「每次拍攝身上都有超過10件配件，拍到成身汗，又唔可以除低，長時間『噏』到皮膚病，我背脊同心口都起晒汗疹，加上又熱又凍，每一位演員都拍到好疲累，而我仲哮喘病發，要聞藥。」

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新劇捲入多角關係

不過，他說雖然拍攝很辛苦，但拍攝過程有很多新嘗試，亦認識了很多新朋友，所以辛苦都很值得。

談到今次劇集，Martin的角色將捲入多角關係的感情線，對於有沒有親熱場面，他則大賣關子。

    點擊圖片放大
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完成《冰上火花》拍攝後，Martin計劃出埠旅行「叉電」，他說：「今次旅行對我嚟講特別有意義，一來疫情期間我都未去過旅行，二來今次係同由細識到大嘅中學同學去，所以好期待。」此外，Martin透露原定早前生日會跟粉絲舉行派對聚會，但後來因為趕劇決定取消，將生日聚會押後下年舉行。

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