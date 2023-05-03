【財案2023】立法會三讀通過預算案　陳茂波︰外圍若不惡化今年經濟將有較高增長

▲ 陳茂波表示，外圍若不惡化今年經濟將有較高增長。（陳靜儀攝）

立法會今日以82票贊成、1票棄權，三讀通過今年度《財政預算案》撥款。財政司司長陳茂波預計今年經濟有3.5至5.5%增長，若外圍政經形勢不惡化，今年經濟增長幅度更有望在較高水平。

▲ 立法會今日以82票贊成、1票棄權，三讀通過今年度《財政預算案》撥款。（陳靜儀攝）

會上，多名立法會議員關注長遠公共財政，陳茂波表示，雖然港府財政赤字超過千億元，比原來預料逾500億元財政赤字，多了600多億元，但這是基於印花稅收少300多億元，及賣地收入減少400多億元。他強調，港府現時有8,000多億元儲備，足夠12個月開支，強調公共財政非常穩健，認為不應聚焦於一、兩年的情況下結論，需審視整個經濟周期收支是否平衡。

陳茂波續指，環球經濟踏入2023年顯著惡化，受中美關係和俄烏戰事影響，全球高通脹持續，需求減弱，外圍波動將對香港產生較大衝擊，政府必須做好應對預案。他稱，政府開支佔GDP比例將逐步下降，預期未來會回升並超過政府開支，5年後政府財政儲備會增至接近1萬億元。

樓市方面，陳茂波表示，雖然香港去年樓價逐步下降、成交量大幅萎縮，但政府看不到市場上出現急於「散貨」的情況，認為是有秩序地調整，政府暫時不需要「出手」。

新思維狄志遠投下唯一棄權票，因不滿削減社福界開支。陳茂波會後表示，當局與狄志遠有足夠溝通，解釋是因為當局面對公共財政困難，以及很大經濟壓力，形容各政府部門都要削減1%開支是迫不得已。

陳茂波對通過撥款條例草案表示高興，又指編制預算案時，政府除了要思考如何發展經濟，更重要的是市民開心。

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責任編輯：趙居逸