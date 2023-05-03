【區議會改革】民主派指選區擴大、要取得三會提名增參選難度　麥潤培料連溫和民主派也會放棄

▲ 區議會改革方案昨出爐，470席中，直選議席大削至2成。（資料圖片）

區議會改革方案昨出爐，470席中，直選議席大削至2成，直選方面，議席大減至88席下，未來選區亦會由現時452個，合併成44個選區，採用「雙議席單票制」，每個選區面積將大幅增加。非建制派憂選區大幅增加後，直選議員難以維持現在服務水準，又指將來參與區議會直選，需要更多地區知名度、資金、樁腳，猶如是小型立法會選舉。沙田區議會主席麥潤培預料，來屆區議會選舉的參選人士減少，連民主派中很溫和的也會放棄。

民主黨主席羅健熙今日在電台節目表示，不會期望委任或間選議員，特別做很多地區服務街坊工作，選區大了這麼多的時候，直選議員應該會忙過不停，難以維持現在服務水準。

劉慧卿：希望民主黨在可行情况下繼續參與選舉 市民亦期望選舉有尊嚴

對於民主黨前主席劉慧卿昨日向報章表示，未有參與黨內開會，希望民主黨在可行情况下繼續參與選舉，但同時市民亦期望選舉有尊嚴、有代表性。

羅健熙：在理念上要在體制內盡量保留聲音

羅健熙指，在理念上，民主黨一直都是，如果有空間可以做到，就盡力去做，要在體制內盡量保留聲音，即使能量不大，但要有把聲，總好過只有單一意見。至於具體參與空間還有多少，要與黨友再討論。他重申，末與黨友詳細討論，指需要考慮民主黨在香港發揮到角色是甚麼；市民是否覺得民主黨仍然需要存在；實際上有沒有空間參與；進入體制後可扮演甚麼角色四個因素。

狄志遠：當年很多委任議員沒有開設辦事處

曾任北區區議員的新思維立法會議員狄志遠亦擔心，選區大了四至五倍，直選議員的資源，若要維持現在的服務水平，有很大挑戰。狄志遠表示，委任議員有的好處是有專務，例如是律師、校長或其他專業人士，討論的問題是較專業，但委任議員沒有意識與選民有關係，因為他們不是由選舉產生，當年很多委任議員沒有開設辦事處。

新制度下，狄志遠承認，新思維作為細黨，參選難度一定比以往大，尤其他們與三會人士未必有太多打交道。他認為，無論參選、當選後的工作，一定會對建制派比較有利。

麥潤培：其接班人昨日看見新方案公布後表明要辭職

麥潤培預料，來屆區議會選舉的參選人士減少，連民主派中很溫和也會放棄。他形容，參選人需向三會成員合共取得9張提名票，是堵截有意參選的人士。他又透露，其接班人昨日看見新方案公布後表明要辭職，因為感到「很累、無力」，他引述對方指，對制度覺得綁手綁腳，日後選區太大，難以有足夠選舉開支、沒有地區人脈網絡，難在三會取得足夠提名。他認為，新制度下，區議會直選需要地區知名度、資金、樁腳，猶如是小型立法會選舉。

新制度下，區議會將由民政事務專員出任主席，麥潤培批評政府過度集權。他認為，今屆區議會沙田的民政專員權力很大，大到可以完全不理區議會的意見，甚至漠視與區議會合作的機會，形容現在官威已經大，相信之後會更大。

周浩鼎：委任或地區委員會界別議員 都應該有地區工作點

不過，建制派方面，民建聯副主席周浩鼎認為，區議會以往由於選區太小，大家著眼的東西就是很小的選區，為了自己很小的選區，變得民粹都可以。他又提到，不論是委任議員，或是地區委員會界別議員也好，都應該有地區工作點，強調雖然是由不同方式產生的議員，但大家都是服務社區。

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責任編輯：區綽彥