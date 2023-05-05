【職場增值】見高層遭裁醒悟要增值難被取代的技能　電訊Sales赴美進修變身馴犬訓練員

▲ 眼見公司高層被裁，原職電訊Sales的鄧曉陽，感悟要自保就要增值自己，學會不怕被取代的技能，15年前赴美進修變身馴犬訓練員。

過去幾年疫情帶來的新常態，是不少人因處身的行業被翻天覆地改變，繼而帶出居安思危的意識。不過也有人一早參透玄機，像眼前的鄧曉陽（Sunny），他本在電訊業工作，因某天高層大地震，感悟他朝仕途可能會相同，於是在好友介紹下，15年前他已找到一份不怕被取代的工作，就是當一名馴犬訓練員。

當上狗隻訓練員之前，Sunny原是一名電訊業市場營銷員，主要工作是寫合約，斟酌條款上的字眼和細則，早已做到令他懷疑人生。

「我主要寫條款及細則，已感到討厭，其後公司管理層出現大變動，心裏自然會擔憂，若干年後自己會否身處同一情況，被取代或換掉呢。趁自己未到30歲尚算年輕，要作出新嘗試，發展一些自己專長、不能被取代的技能，不用擔心被炒。」

香港與紐約大不同

碰巧Sunny有位朋友是一名馴犬訓練員，了解對方工作性質後感到有趣特別，更發現這行發展空間甚大（其時馴犬訓練員不多），於是在2008年他便膽粗粗隻身飛到美國修讀馴犬訓練，他感謂：「幸好是金融海嘯前，遲少少也未必有足夠資金去美國進修。」

▲ Sunny笑言此行職業病是不自覺「審視」街上狗狗，看主人用什麼用品，在寵物店摸摸所出售的狗帶會否𠝹手。「簡單來說，就是有點多管『狗』事，哈！」（圖片:受訪者提供）

作為訓練員，首要條件當然熱愛動物，本身Sunny也是一名狗僕。而香港和美國兩地，在狗隻訓練制度上也有所不同。他說香港大多採師徒制，跟師傅學習半年，再跟他工作約兩年，學員便會獲得一個國際認可，那他飛到美國紐約學的，又是一回怎樣的事。

他舉例像在美國最頂級的學府之一The Tom Rose School ，有關狗隻訓練員課程長達9個月，其間須跟狗隻在貨櫃同眠、上山、又或要俊學員數隻狗狗去訓練。

「其實大多數為期半年，不會超過一年。不過馴犬訓練也分不同門派，有快有慢，也分懲罰性 （negative）和獎勵性（positive ），視乎學生學習取向以及之後的工作性質。課程尾聲會有考核，內容則視乎學派及課程本身。有些學府是當地的政府教育局認可的，所以持這些證書的學員會有當地的資格，不需要經什麼協會承認。」

▲ 鄧曉陽（Sunny）於2008年成為全職馴犬訓練員，畢業於美國紐約市的Anthony Jerones School of Dog Training，曾任美國狗會犬隻好市民計劃的評審員。（圖片:受訪者提供）

責任愈大改變也大

Sunny透露馴犬訓練員著實有很多不同範疇，單是對客（狗主）和對狗（寵物）都已經不同領域。「如作公開演講，年資淺的同事上台演講會怯、會手震，是需要時間去學習、去適應的，要多接觸不同的範疇，從他人身上學習，觀摩不同做法的好處，再嘗試一下是否適合自己，再調節。」Sunny表示至少要3年工作經驗，才稱得上叫資深狗隻訓練員。

是以是次訪問，Sunny重申並非用幾個月時間，就能夠變身成美國金牌馴犬師西薩米蘭（Cesar Millan），他坦誠的說：「大眾經常覺得我們是神，以為我們啪一啪手指，狗就會變乖。事實當然不是這樣，只是我們比較熟悉狗狗，比狗主更快可成功訓練狗狗。正如要求我去教警犬，我是無法做得到，但同樣如果要求教警犬的人做我現在的工作，他們也做不到。」

Sunny當了私人的馴犬訓練員幾年，機緣巧合下加入了香港愛護動物協會（簡稱愛協，其聘請高級馴犬訓練員，要求至少3年以上呢！），他以這個作比喻。「以前就像私人補習老師，只是教導狗主，不用每天上門。現在好像當了孤兒院導師，每一天花更多時間和狗舍的狗狗相處，更貼身但可以改寫更多的生命。」

▲ Sunny表示香港近年在狗狗配套方面已不斷改善，如有更多人寵共融的設施。「如愛協總部外的灣仔海濱公園，有些私人機構也由開始推行寵物友善。但法例上也需要改善，棄養是需要承擔後果的，不一定要坐監，可以是罰錢。」（圖片:受訪者提供）

在愛護動物協會這些年來，他體會Spiderman的名言：「能力愈大，責任愈大」，而影響也愈大，那怕是毛孩的生命，抑或一個家庭的健康發展。「我發覺自己責任很大，成功與否會影響一條生命的。在愛協工作這幾年來，接收很多不同行為出錯／有問題的狗狗。如果我現在不能幫助牠們，牠們可能一生也會很害怕出街，繼而有機會被遺棄，或者待領養的就不知道要在狗舍待多久才找到家，時間過長又會引起更多情緒問題，這就變成我的責任。」

讓毛孩放低攻擊性

大概要由3年一個案件可體會：2021年，Sunny遇上一頭叫 Tashi 的 7歲唐狗，但牠攻擊性很強——1歲咬死同住的貴婦狗、6歲後後就咬傷過兩次小主人，嚴重程度要入醫院治理，主人苦無頭緒，在未找Sunny前曾想過棄養。

「幸好他們沒有放棄．而難得他們肯為狗狗改變生活習慣，這樣的狗主值得嘉許，尤其Tashi 也不年輕了。」

Sunny憶述首次登門拜訪的情況，他發現 Tashi 6 年未有外出過，歸根究底原來主人怕控制不了牠，於是一直「安」在家中，以致情緒狀態每況愈下，而牠的睡床在洗手間和廚房中間，大可想像到狗主一家每晚都要經過牠， Tashi 被騷擾愈頻繁，全家人也提心吊膽 Tashi 會否突然撲過來咬……

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Sunny續說：「於是我要改變牠日常生活，首先帶牠散步，牠一落街已像馬一樣狂奔亂撞，而樓下一帶車房林立， Tashi一聽到車房『boom boom』敲擊聲音便會瘋掉，我只好叮囑狗主要堅持，要捉實狗繩不放好讓牠習慣街道環境，讓體力和精神上得以消耗，情緒也得以改善。一星期後，已可無驚無險和狗狗走到離家半小時的公園。」

其後他也着手改變狗主的家居環境，有鑑於牠有咬人的情況，不應放牠在洗手間和廚房這個人來人往的交匯位置，而Sunny替牠挑選家中一個較安靜的角落，和安裝圍欄好讓Tashi休息。「在重拾散步的習慣、改變家居環境，再配合適當的訓練，狗狗已再沒有攻擊性，一年前跟主人一家移居加拿大，過自由自在的生活了。」Sunny這樣補充。

記者：黃鑑江