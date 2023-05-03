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【鎅卡黨】灣仔區信用卡盜竊案激增164%　警拘39歲女子為鎅卡黨活躍成員

社會 16:32 2023/05/03

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灣仔刑事總督察荀寶珍交代警方執法行動。（曾秋文攝）

警方打擊科技騙案及信用卡盜竊案件，灣仔刑事總督察荀寶珍指出，留意到信用卡失竊及被盜用案件在灣仔警區有上升趨勢，由2022年頭3個月的14宗上升至本年同期37宗 ，升幅164%。

警方經深入調查及追蹤消費紀錄後，成功鎖定一名活躍於區內鎅卡黨成員，拘捕一名39歲女子，涉嫌盜用3名事主共4張信用卡進行多次交易，涉款約21萬元。

針對科技騙案，警方在4月26號至5月2日展開代號「衝霄」的執法行動，在全港各區共拘捕100名男女，涉及63宗案有關，包括網上購物、投資、網上情緣和刷單求職騙案。受害人損失金額達8100萬元。個別案件損失金額由550元至2300萬元不等，大部份被捕人士為騙案集團提供傀儡户口。

灣仔刑事總督察荀寶珍表示，被捕人士分別71男29女(17至74歲)，報稱任職文員、售貨員、退休人士和無業等，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢罪」。

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記者：曾秋文

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