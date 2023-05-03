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【童樂居案】54歲女職員虐2歲童囚4周　官指不排除錯用方法糾正幼童

社會 16:39 2023/05/03

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再有1名童樂居前女職員承認虐待幼童，今於九龍城裁判法院被判監4星期。資料圖片

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，54歲幼兒工作員涉為阻止2歲男童爬到隔壁的床，拍打男童的頭致其倒在床上，早前承認1項虐兒罪 。裁判官今（3日）於九龍城裁判法院判刑時指，處理幼兒紀律不應取易捨難，因被告不涉其他虐兒行為，不排除她用錯方法糾正幼童，判入獄4星期。

被告盧敏兒（54歲）早前承認於2021年12月19日虐待2歲男童B。案情指，案發日早上盧坐在男童B的嬰兒床旁，其間B於床上背向盧，盧用力拍向B的頭部，使B面朝下倒在床上。

署理主任裁判官黃雅茵引述背景報告指，被告於2012年入職童樂居，2018年獲得優良表現嘉許，工餘會自費買玩具獎勵幼童。

裁判官指被告的手法無疑錯誤，有機會對幼童造成不必要的苦楚，亦會令幼童以為可用武力處事。裁判官續指，即使案發時院舍在疫情下人手緊張，但被告作為專業照顧者在處理幼童紀律時亦不應取易捨難。

裁判官考慮到被告於童樂居工作10年，沒被閉路電視拍得虐待其他幼兒，不排除被告用錯方法糾正幼童的行為，本案非同類案件最嚴重，醫療報告顯示受害幼兒的頭皮沒有傷勢，但判刑須反映阻嚇性，判監4星期。

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記者：陳曉欣

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