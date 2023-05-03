【生物科技】中大與中國生物科技簽署合作備忘錄　推動研究成果商業化

▲ (中文大學提供)

中大與中國生物科技服務控股有限公司簽署合作備忘錄，加強在尖端生物醫學研究、人才培育和研究成果轉化方面的合作。合作備忘錄由中大副校長（策略發展）陳偉儀教授與中國生物科技服務控股有限公司執行總裁陳晉宇代表簽署，並由中大常務副校長陳金樑及中國生物科技服務控股有限公司集團主席劉小林共同見證。

該合作備忘錄標誌著中大與中國生物科技服務控股有限公司在生物醫學領域開展全面合作，聯合研發或執行項目的商品化、促進聯合科研計劃的研究，並有效運用資源來提升和推動科研成果落地。該合作是中大和產業積極回應助力香港成為國際創科中心、實現創科發展新願景的具體行動，共同為國家發展作出貢獻。

陳金樑指，香港中文大學於1963年成立，最初是以教學為主的大學，80、90年代開始轉型為以科研為主的研究型大學。2000年以後，中大更發展逐步以科研、教育、創新為主導。創科產業，特別的是在生物醫藥方面，僅僅依靠一間大學的力量去推動是不夠的。今天簽署的合作備忘錄只是一個開始，期望未來中大可以和更多海內外企業有更緊密的聯繫和合作。

劉小林表示，很高興與香港中文大學達成合作意向。中大在研發方面有良好往績，而我們集團的項目在區域性、國際上，都取得了一定的領先優勢。未來合作的項目可利用雙方的專業知識和資源，以促進研究成果的商業化，推動新療法的臨床開發，並為生物醫學和醫療保健的進步帶來更大裨益。

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責任編輯：陳展棋