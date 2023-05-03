【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】

▲ MIRROR全員現身《12怪盜》開鏡拜神儀式。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR首次合體拍電影，《12怪盜》為MIRROR的首部電影作品。

今天（3日），《12怪盜》於東涌舉行開鏡拜神儀式，MIRROR全員和新晉導演何國敏（Berry）均有出席活動，MakerVille行政總裁、香港電視娛樂有限公司董事會成員魯庭暉亦有現身。

【12怪盜】MIRROR全員首部電影開鏡在即 怪盜造型曝光12子全黑晒冷

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12怪盜技能

12怪盜技能如下：

Lokman：解密與解鎖

AK：與動物傳心，有上堂

Frankie：唔講得住個能力

Alton：電腦核客

Tiger：讀唇，係團隊中比較前線

Ian：大佬，比較冷靜、洞察力強

姜濤：催眠

Edan：游繩

教主：好打得

Stanley：竊聽

Jer：換衫，係Fashion King

Jeremy：超級記憶

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MIRROR齊分享

活動上，Lokman指：「電影最想顯現12子無形的默契。」AK指：「想分享12子開心的Moment，感受12子平日如何無厘頭。」

MIRROR於活動後一同受訪，12子首次一同拍電影，Lokman表示是夢想成真，「由出道以來已經說這件事。」AK認為：「工作氣氛是很好，又覺得這次的題材很好玩，皆因大家有特別的技能。」Lokman指：「沒有NG王，大家均很專業，並指各人的角色也是貼近自己，大家也是做自己。」

Edan在電影中的技能是游繩，他稱：「當日到拍攝現場才訓練，過程是很短，與Stanley有很多對手戲。唔識嗰個（指Stanley）好快學識，我都學咗成個Dinner Time先學識。」

問到哪一位成員的打戲比較多？AK說：「阿Lo、Tiger同埋Lokman都有。」Tiger稱：「自己未有受傷，有與隊友分享訓練的片段。」Jeremy指：「自己的角色比較多對白，需在前期功夫多作準備，「台詞有好多資料性，真係要死記。仲要好通順咁講出嚟，係難嘅。」

突然，Ian大爆自己「整親」，他說：「我畀火燒親，但係唔關拍戲事。我呢排開工，夜晚返到屋企好攰，我點蠟燭，攞住個火機點嘅時候，唔係好睇得清楚，然後個出火口向住自己隻手，所以一㩒就燒親。」Ian補充：「唔好送嘢畀我，過兩日無事。」

提到被網民催婚一事，Stanley回應：「努力工作，努力工作囉都係。」

怪盜造型早前曝光

MakerVille早前為電影《12怪盜》開通FB和IG，於官方社交平台上載最新宣傳照，吸引一眾鏡粉追蹤及讚好。

MIRROR的怪盜造型亦一一公開，12子齊齊換上黑色服裝Chok爆示人，相信鏡粉定必十分期待。

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記者：陳淑霖

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