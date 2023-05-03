【八大高層薪酬】5大學高層年薪逾700萬　城大前校長郭位年薪料900萬稱冠8大

▲ （資料圖片）

大學高層人工水漲船高，教育局今日（3日）披露8間資助大學最高薪酬僱員收入水平，揭示城市大學以年薪逾900萬元冠絕八大，5年來獲加薪約150萬；估計這位最高薪者，是在任長達15年、剛於本月退休卸任城大校長的郭位。城大回應指，校長每年薪酬調整由校董會決定，形容相關聘用及升遷機制行之有效。科技大學最高層則以年薪逾810萬排名第二，香港大學、中文大學及浸會大學最高層，年薪均逾700萬元。

城大校董會決定校長薪酬 校方：機制行之有效

工聯會立法會議員鄧家彪以書面質詢，問及大學主管人聘用條款，教育局局長蔡若蓮今回覆議員質詢時披露，過去5年間，8大年薪最高的僱員薪酬組別變化。2020/21學年城大最高薪僱員領取年薪介乎900萬至915萬元，即平均月薪75至76萬元；跟2017/18學年相比，年薪大增約150萬元，每年加薪介乎15萬至60萬元。

當局並無披露高薪大學僱員名單，但翻查城大財務報告，全校僅1人達此高薪組別；目前第2高薪僱員年薪則為500多萬，據城大工會早年披露，郭位薪酬早已超越此水平。城大回覆未有正面回應最高薪員工是否郭位，校方指城大校長每年薪酬調整，均由校董會決定，城大校董會於2009通過實施「績效獎勵計劃」，以員工工作表現調整薪酬，形容大學處理人事聘用、升遷等事宜的既定程序和機制行之有效。

緊隨其後的是科技大學，最高薪僱員年薪介乎810萬至825萬元；香港大學介乎780萬至795萬元；中文大學則是750萬至765萬元；浸會大學為720萬至735萬元；連同規模較小的教育大學及嶺南大學，8大「最高薪僱員」年薪介乎585萬至915萬元。上述「全年總薪酬」除了包括薪金，津貼、約滿酬金、退休金計劃供款、房屋福利及其他福利亦計算在內。

浸大：按善用公帑原則請人 中大設特聘教席搶人才

各大學如何釐定主管人員薪酬，並在移民潮下搶人才？蔡若蓮稱，按照各大學主管條例、規程或相關安排，校長及副校長的聘任或罷免決定，須經由校董會或校務委員會批准，個別大學亦訂明其聘任或罷免學院院長的決定，須由校董會或校務委員會作出。

中大回應表示，人才吸納與培育是《中大2025》重點發展範疇之一，設有「校長特聘新晉教授席」及「校長特聘教授／訪問教授席」等不同計劃吸納國際人才；浸大指釐定薪酬因素包括相關職位所需工作經驗、專業資歷及參考市場薪酬水平等，校方一直在善用公帑原則下提供具競爭力薪酬待遇；教大指校長任命及其薪酬由校董會審批，主管級人員任命則由校董會轄下人事委員會審批，按既定職系薪酬條款和服務條件安排，教大會不時檢視人力資源策略持續招募適合人才填補空缺。其餘4間大學包括港大、科大、理大及嶺大至截稿前未有回覆。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅