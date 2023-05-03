【八大高層薪酬】5大學高層年薪逾700萬　城大5年間急升至逾900萬

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大學高層人工水漲船高，教育局局長蔡若蓮今日（3日）書面回覆議員質詢時，披露本港8間資助大學最高薪僱員待遇變化，城市大學在上學年最高薪酬組別僱員，薪酬水平冠絕8大，年薪逾900萬元，過去5年間急升150萬元；科技大學及香港大學則緊隨其後，列入8大最高薪三甲，合共5間大學高層年薪逾700萬元。

工聯會議會議員鄧家彪作出書面質詢，問及大學主管人聘用條款，蔡若蓮回覆時披露8大「全年總薪酬」最高僱員薪酬組別過去5年變化。2020/21學年城大僱員年薪高達900萬至915萬元，與2017/18學年相比，增幅多達約150萬元，每年加薪約15至60萬元。城大最高薪者，按推算在任長達15年、剛於本月退休辭任城大校長的郭位，本報已向大學查詢，正待回覆。

連同城大，上學年多達5間大學高層薪酬超過700萬元。科大最高薪僱員多達810萬至825萬元；港大以780萬至795萬元緊隨其後；中文大學介乎750萬至765萬元；浸會大學亦高達720萬至735萬元。而上述「全年總薪酬」，除了包括薪金，津貼、約滿酬金、退休金計劃供款、房屋福利及其他福利等亦計算在內。

蔡若蓮指，教資會資助大學僱員的聘任及薪酬待遇事宜，屬大學自主範圍，各資助大學亦一直按本身情況設有人事政策和機制處理僱員聘任安排，政府及教資會一貫並不參與或干預。

被問到大學如何釐定大學主管人員薪酬待遇，蔡若蓮稱，按照各大學主管條例、規程或相關安排，校長及副校長的聘任或罷免決定，須經由校董會或校務委員會批准，個別大學亦訂明其聘任或罷免學院院長的決定，須由校董會或校務委員會作出；總括釐定大學僱員的服務條款及條件，屬校董會或校務委員會的權力，而校董會或校務委員會亦可在符合主管條例的情況下，授權轄下的委員會或主管人員根據既定機制負責有關工作。

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責任編輯：馮琪雅