【區會改革】麥美娟︰由民政專員任區議會主席　可確保行政主導落到實處

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。(資料圖片)

新一屆區議會，將由民政專員擔任區議會主席，民政及青年事務局局長麥美娟今日見傳媒時表示，此舉是為了確保行政主導原則可落到實處，認為由民政專員擔任區議會主席，可更好統籌區議會的服務和意見，亦助區議會、關愛隊產生協同效應。

被問到如何確保民政專員不會偏幫政府或有效傳達居民聲音時，麥美娟指，地區治理工作，很多時不只民政處負責，還牽涉很多部門。她強調，今次完善地區治理方案，除了重塑區議會，亦加強政府地區治理架構，包括有政務司司長和副司長分別領導的委員會和專組。

至於為何不設副主席，麥美娟表示，在政府體制下，當民政事務專員休假或不能出席會議時，會有署任民政專員，所以毋須副主席分擔責任或主持會議。

另外，現時參與直選需先得到「三會」委員的提名，每區每名三會委員，在當區每個選區，只可提名最多1名候選人，被問到此舉會否限制直選競爭時，麥稱，原則是投多少便提名多少人，正如在地區委員會界別，三會委員可投多少名區議員，就會提名多少人。

至於由政府委任的三會委員是否難反映真正民意，麥指，在三會服務的，都是熟悉地區情況的人士，在地區多方面有很多貢獻。

麥強調，現行方案是考慮了很多情況後，最能令區議會發揮其原本應有的功能及於《基本法》中憲制秩序。如這方案運行得好，值得長期保持。

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責任編輯：戴朗希