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楊偲泳投資獲利歐遊　Aska趁機入巿推買股票1元佣金優惠

娛樂 18:06 2023/05/03

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楊偲泳及張馳豪齊齊分享投資經驗。

楊偲泳（Renci）及張馳豪（Aska）為銀行理財產品任形象大使，兩人為品牌宣傳之餘，更乘機分享投資心得。

Renci自爆近期投資有斬獲，於是獎勵自己去歐洲旅行，而Aska則指會留意港、美股市，並會趁低吸納，又力推大家用手機開設銀行賬戶，不但有現金獎賞，更可享買股票1元佣金優惠。

她更透露上次透過有關理財的活動講座認識了著名股評人胡孟青（青姐），並請教對方投資心得，獲益不少，她說︰「真的開竅了，明白理財對新世代的重要性，開始接觸多了不同理財及投資產品，現在都有慢慢將工作賺回來的錢整理，好似又解鎖了一種新技能。」

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最好的投資是進修

Renci認為年青人最好的投資就是進修，她說︰「我鍾意學新事物，進修『儲牌』，希望今年可以考到車牌。」

她自爆近期投資有斬獲，「我已計劃好5月底去歐洲旅行，行程不會太緊湊，充一充電之後6月就開始投入工作，會拍一部電影及一個短劇，同步進行，之前拍完的電影希望可以6、7月上映。」

Renci會努力進修「儲牌」，今年則要先考取車牌。

而Aska也提及成為理財產品形象大使的生活變化，笑言成為了「將軍澳巴菲特」後，不少朋友向他取經：「我仍是投資理財的初哥，所以要繼續增進知識，不想做別人的『明燈』。」

提到近日有何投資動作，他表示︰「一向有留意港股與美股，如果價格合理，都會入返少少，當然是能力範圍以內，因為投資最緊要不要有壓力及量力而為。」談到工作，他表示最近忙於拍劇，並將推出第二首單曲：「會於5月中面世，主打抒情K歌曲風。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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