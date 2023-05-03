【抑鬱症】抑鬱症確診人數過去5年增一萬人　公院例行個案輪候時間等足40個星期

醫務衞生局今（3日）回覆立法會議員查詢。醫管局於2022-23年度於醫管局確診患有抑鬱症，並接受治療的人數，共有66,000人，較5年前的56,100，合共多近兩成。

年度 於醫管局確診抑鬱症人數 2022-23 66,000人 2021-22 64,700人 2020-21 61,300人 2019-20 58,800人 2018-19 56,100人

另外，過去5年抑鬱症輪候時間中位數(星期）亦有遞增。由2018-19年的30星期，增至2022-23年的40星期。

醫管局表示，鑑於2020年年初香港出現新冠病毒疫情，醫管局調整了轄下服務，以應對疫情。在比較往年醫管局服務的服務量時，亦應將以上情況納入考慮當中。政府表示，醫管局的精神科跨專業醫療團隊，包括醫生、護士、臨床心理學家、職業治療師、醫務社工等，一直為患有不同程度精神健康問題的人士（包括抑鬱症病人）提供全面和具連貫性的醫療服務。醫護人員會根據病人病情的嚴重程度及需要，為病人提供適切的住院、門診、日間康復訓練及社區支援服務。

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責任編輯：陳展棋