  • 27°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 18:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抑鬱症】抑鬱症確診人數過去5年增一萬人　公院例行個案輪候時間等足40個星期

社會 17:19 2023/05/03

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

醫務衞生局今（3日）回覆立法會議員查詢。醫管局於2022-23年度於醫管局確診患有抑鬱症，並接受治療的人數，共有66,000人，較5年前的56,100，合共多近兩成。

年度 於醫管局確診抑鬱症人數 
2022-23 66,000人
2021-22 64,700人
2020-21 61,300人
2019-20 58,800人
2018-19

56,100人

 

另外，過去5年抑鬱症輪候時間中位數(星期）亦有遞增。由2018-19年的30星期，增至2022-23年的40星期。

醫管局表示，鑑於2020年年初香港出現新冠病毒疫情，醫管局調整了轄下服務，以應對疫情。在比較往年醫管局服務的服務量時，亦應將以上情況納入考慮當中。政府表示，醫管局的精神科跨專業醫療團隊，包括醫生、護士、臨床心理學家、職業治療師、醫務社工等，一直為患有不同程度精神健康問題的人士（包括抑鬱症病人）提供全面和具連貫性的醫療服務。醫護人員會根據病人病情的嚴重程度及需要，為病人提供適切的住院、門診、日間康復訓練及社區支援服務。

HKET APP健康台更多都市疾病影片︰https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
今日 10:05
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
今日 11:53
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】
11:58 2023/05/02
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】