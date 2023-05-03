李幸倪與歌迷齊齊焗蛋糕　Gin Lee被廚藝如何：唔方便講

▲ Gin Lee與歌迷互動。

早前，李幸倪（Gin Lee）推出新歌《單戀這件小事》，雖然連日來馬不停蹄為歌曲宣傳，但仍不忘一班歌迷，日前的「《單戀這件小事》x Home焙小日子期間限定烘培工作坊」，更順道舉行久違了的fans meeting，與歌迷齊齊整蛋糕，不過最後變成「肚屙這件小事」。

久未跟粉絲舉行聚會的Gin甫到場，歌迷即時歡呼尖叫，隨後Gin便逐一跟他們聊天，又互相update大家的近況。當現場播放新歌《單戀這件小事》時，Gin與歌迷即時來個大合唱，氣氛熱鬧。

Gin超寵粉

熱身過後，大家進入主題：整蛋糕，可能太耐沒有跟Gin近距離接觸，當她開動整蛋糕時，大部份歌迷都只顧拿着相機或電話拍攝，十分搞笑。

當Gin把蛋糕拿去焗後，便趁等候焗蛋糕的空檔，走到剛開始整蛋糕的fans們前，一時幫他們攪拌材料、一時又亂指一通教他們如何製作，實行「搗亂一番」。

期間，有歌迷想喝咖啡但不懂操作咖啡機，問Gin可否沖給她，Gin二話不說動手，認真錫fans錫到燶。

找家人當「白老鼠」

選擇整蛋糕作為fans meeting主題，Gin表示是配合新歌MV，「因為MV入面我為自己單戀嘅對象整蛋糕，親手去做一樣嘢送俾對方，係好sweet。」問到她廚藝如何，Gin笑言：「秘密，唔方便講，哈哈。」

提到她在整蛋糕的過程中，現場導師指她落材料的次序弄錯，問她有否影響焗出來的味道時，她坦言自己沒有吃，找家人當「白老鼠」：「佢哋都不約而同個肚有啲唔舒服，都係去咗幾次廁所啫，當清腸胃。」

不過她說：「我覺得唔關我事嘅，一定係佢哋之前亂咁食嘢。」最後更「關心」地說：「希望佢哋以後唔好亂食嘢。」

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