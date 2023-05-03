【大型盛事】「友邦嘉年華」闊別4年後將於12月重臨香港　本月率先送出摩天輪門票數量不限

▲ 活動主辦單位 Great China Entertainment Group Limited 首席執行官 Randy Bloom （左一）、香港泳手何詩倍（中）、友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌(右一） (湯致遠攝)

由友邦香港（AIA）主辦的「友邦嘉年華」闊別香港近4年後，將於今年12月21日重臨香港，是疫情後首個不用配戴口罩的聖誕、除夕及農曆新年的大型機動遊戲活動，預計可吸引逾百萬人次入場，門票將於9月下旬起公開發售。

為響應「你好，香港！」及「開心香港」活動，「友邦嘉年華」將於12月21日載譽歸來，倒數裝置亦於今日（3日）起啟動，以「日、時、分」開始倒數，標誌著「友邦嘉年華」於232日後便正式開幕。活動主辦單位及冠名贊助友邦香港（AIA）表示，上次舉辦「友邦嘉年華」已是2019年12月，預告今次「友邦嘉年華」定會加入更多玩樂新元素，有關詳情將於9月下旬門票公開發售時公布。

今年的「友邦嘉年華」同樣會在中環香港摩天輪及AIA Vitality公園舉行，除了帶來廣受歡迎及嶄新的機動遊戲，亦準備無數柔軟毛公仔作為獎品，預期有更多全新體驗及景點。「友邦嘉年華」將橫跨聖誕、除夕及農曆新年，預計為期近2個月，讓過百萬入場入士綻放歡欣笑臉迎接2024年。

AIA亦宣布將於本月20日及21日，免費送出「香港摩天輪」門票，數量不設上限，實際情況會因應摩天輪的可載客量及開放時間而定，市民及遊客可於摩天輪售票處索取即日門票。AIA表示，希望為社會帶來更多歡樂氣氛，共建「開心香港」。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，很高興第7度冠名贊助「友邦嘉年華」，將市民大眾翹首以待多年的盛世帶回香港，讓大家重聚於中環海濱暢玩是別具意義的。他又指，希望藉著贊助及送出摩天輪門票響應特區政府的「你好，香港！」及「開新香港」活動，為社會帶來更多歡樂，實踐「健康長久美好生活」。

活動主辦單位Great China Entertainment Group Limited首席執行官Randy Bloom表示，很期待與AIA及其他來自世界各地的合作夥伴一起創造一個充滿驚喜、具啓發性，又可以帶來歡樂的歡欣盛事，並會將傳統游樂設施、攤位游戲及街頭表演結合起來，為大家創建一個系列全新的精彩體驗。

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記者：李芷玲