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【高齡產婦】43歲兩孩媽無悔高齡生仔　細數3大好處︰享受年輕生活

育兒經 18:33 2023/05/03

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外國一名43歲兩孩媽有感高齡生仔有好處。

有仔真的要趁嫩生？可是，現今一代女生受多種不同因素影響下，遲婚晚生成趨勢。一般在35歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦，有指年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高。可是，高齡生仔也有好處，外國一名43歲兩孩媽就細數高齡生仔3大好處，獲得不少媽媽共鳴。

綜合外媒報道，43歲媽媽Samantha Heathcock與44歲丈夫育有兩兒，Samantha是高齡產婦，於35歲時誕下大仔Elliott，37歲誕次子Jake。她曾因高齡產子而一度對BB感愧疚，例如在誕大仔時，她知道母乳餵哺對BB好，一度自責因高齡生育而無法餵哺母乳，更在醫護人員前流淚，醫護安慰表示母乳餵哺跟生育年齡無關，是不少媽媽都面對的難題，才讓她釋懷。

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此外，Samantha懷第二胎時，孕肚比上次懷孕時明顯大很多，發現羊水比正常孕婦多很多，在妊娠後期已筋疲力盡，醫生只說是因為她年紀太大所致，令她因自己是高齡產婦而感沮喪，並擔心有流產風險，慶幸產檢後胎兒一切正常，亦順利誕下健康男嬰。

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高齡生仔3大好處

Samantha 2次高齡誕子都母子平安，令她有感高齡產婦不是問題，而她更發現高齡生仔其實也有不少好處，包括以下3項，勉勵一眾高齡產婦不要太介懷年紀大才生BB。

1. 享受年輕生活︰Samantha年輕時喜歡晚上出去玩，喜歡飲酒、參加派對，亦愛旅行度過美好的假期。

2. 有更好經濟能力︰如果早點生孩子，就沒有足夠的經濟能力來照顧孩子，現時Samantha可以好好照顧孩子和自己。

3. 情感上加成熟︰如果早生小孩，Samantha相信自己不會成為一個非常負責任的父母。

不過，Samantha指出無論年齡大小，生孩子都是人生的重大改變，有感不用太在意年齡，「高齡產婦」是錯過所謂「合適生育年齡」，但要認清社會女生遲婚愈來愈普及，高齡產婦不要感到孤單。

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責任編輯︰王明芳

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