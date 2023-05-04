【外傭懷孕】外傭隱瞞懷孕獲聘後產嬰 新加坡僱主無辜埋單過萬元入院費 

▲ 新加披外傭隱瞞懷孕，令僱主要支付醫藥費用。

僱用外傭時真的要特別小心，近日有蠱惑女傭疑在體驗報告動手腳，成功瞞過僱主自己懷孕，最後僱主要幫她入院分娩費用埋單。根據新加坡傳媒報道，女僱主雲雪嬌稱聘用女傭僅5個月，惟早前對方因為肚子痛送院，翌日誕下足月女嬰，醫院要求她支付外傭的入院及分娩費用。僱主指聘請女傭前曾要求對方做體檢，懷疑對方動了手腳，有心隱瞞懷孕。

涉事的家庭的女主人是47歲的雲雪嬌，她接受《聯合早報》採訪時表示，家中37歲的女傭來自印尼，聘用前曾經在新加坡另一個家庭工作了3個月，其後後在女傭中介所休息了一個月，直至去年10月31日才到她家工作。雲雪嬌推算女傭去年6月來到新加坡，她12月時收到人力部通知，安排女傭進行半年一次的例行身體檢查。

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以為女傭只是身材肥胖

由於工作忙碌，雲雪嬌讓外傭自己到診所做體檢，體檢結果結果顯示一切正常。 豈料在2023年的3月22日，外傭工作時突然表示肚子疼痛。雲雪嬌原本以為只是小事，先讓她搽藥油及休息，但情況未見好轉，於是將女傭送入醫院，豈料隔天女傭竟致電表示自己在醫院誕下女嬰。

雲雪嬌聽到女傭產女消息後震驚不已，她和家人幾個月來完全沒注意到女傭有身孕。她說︰

她身材比較肥胖，衣服也比較寬鬆，完全看不出有身孕。

由於女傭只來家工作5個月就誕下嬰孩，雲雪嬌懷疑女傭隱瞞懷孕。她引述理據指，女傭產後出院時，中介拒絕收留，她回到僱主家暫住時指女兒是印尼丈夫，並向她道歉。

懷疑女傭體檢動手腳

雲雪嬌思前想後，懷疑女傭早前幾次體檢都動了手腳，否則不可能驗不出懷孕；至於為女傭進行體檢的診所，醫生說確實曾為女傭進行驗尿，但檢查結果並沒有顯示她有身孕。至於女傭為何會在三個月後產下女嬰，醫生則指不清楚。雲雪嬌說，中介後來把女傭送往印尼大使館，她和女嬰已於4月8日飛返印尼。

不忿支付女傭入院費

雲雪嬌表示，女傭入院產女的醫藥費由她全承擔，她共花費了2000多新幣(約港幣11,785元)。她呻爆是「事件的受害者」，認為女傭中介也有責任應承擔醫藥費，於是她向人力部舉報。

針對需要為外傭指出醫藥費，新加坡人力部兼國防部高級政務部長扎吉哈2021年在國會上表示，僱主必須為女傭支付她們在新加坡的醫藥費，包括與工作無關、因疾病或意外導致的醫療費用。而無法承擔醫藥費的僱主可向醫院社工尋求援助，當局也會盡全力協助僱主應付困難。

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