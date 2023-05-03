  • 27°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 18:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【課外活動】調查揭3成家長月花5千報課外活動　1成學生參加至少6項課外活動

社會 18:08 2023/05/03

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

展覽集團有限公司將於本月19至21日在會展中心舉行全港最大型「課外活動節暨教材及用品博覽 2023」。

展覽集團有限公司今日（3日）發佈調查結果指，3成受訪家長月花5千元做課外活動開展，按年升逾倍；同時有1成學生正參與6項以上課外活動。集團指，由其主辦的全港最大型「課外活動節暨教材及用品博覽 2023」將於本月19至21日在會展中心舉行，為教師、家長及12歲以下學生了解課外活動市場趨勢及未來文化藝術發展平台。

展覽集團於今日（3日）發佈「全港家庭課外活動開支調查」，訪問近2千名家長以了解他們於疫情前後於課外活動開支的變化及趨勢。逾5成受訪家長表示小朋友正參與 3 項或以上課外活動，更有1成受訪家長的小朋友參與6項或以上。課外活動佔家庭開支的比重亦有上升趨勢，三成家長指每月課外活動開支為 5,000 港元以上，較去年 14.7% 多逾倍。

展覽集團有限公司主席王學譜表示，隨著生活復常，隨著疫情過去，加上政府消費劵帶動，家長在課外活動開支將會更「鬆手」，同時亦會放眼更多不同種類的文創、體育及創科類活動。

本月將舉行的博覽將涵括九大主題區，其中特設文化藝術、音樂發展，連同體育運動、科學探索、學術認知、品格培養、生活社交、社會公益及玩樂遊蹤，可令家長幫助孩子尋找自己合適的興趣、課程等。博覽亦將舉辦逾100場表演，邀請近500間小學及幼稚園參與。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽

展覽 興趣 課外活動 小學 幼稚園 文娛藝術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
今日 10:05
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
今日 11:53
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】
11:58 2023/05/02
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】