【課外活動】調查揭3成家長月花5千報課外活動　1成學生參加至少6項課外活動

▲ 展覽集團有限公司將於本月19至21日在會展中心舉行全港最大型「課外活動節暨教材及用品博覽 2023」。

展覽集團有限公司今日（3日）發佈調查結果指，3成受訪家長月花5千元做課外活動開展，按年升逾倍；同時有1成學生正參與6項以上課外活動。集團指，由其主辦的全港最大型「課外活動節暨教材及用品博覽 2023」將於本月19至21日在會展中心舉行，為教師、家長及12歲以下學生了解課外活動市場趨勢及未來文化藝術發展平台。

展覽集團於今日（3日）發佈「全港家庭課外活動開支調查」，訪問近2千名家長以了解他們於疫情前後於課外活動開支的變化及趨勢。逾5成受訪家長表示小朋友正參與 3 項或以上課外活動，更有1成受訪家長的小朋友參與6項或以上。課外活動佔家庭開支的比重亦有上升趨勢，三成家長指每月課外活動開支為 5,000 港元以上，較去年 14.7% 多逾倍。

展覽集團有限公司主席王學譜表示，隨著生活復常，隨著疫情過去，加上政府消費劵帶動，家長在課外活動開支將會更「鬆手」，同時亦會放眼更多不同種類的文創、體育及創科類活動。

本月將舉行的博覽將涵括九大主題區，其中特設文化藝術、音樂發展，連同體育運動、科學探索、學術認知、品格培養、生活社交、社會公益及玩樂遊蹤，可令家長幫助孩子尋找自己合適的興趣、課程等。博覽亦將舉辦逾100場表演，邀請近500間小學及幼稚園參與。

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責任編輯：解青羽