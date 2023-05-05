【野外步出3】方紹聰拍網上節目改寫人生　黃紫恩拒「收兵」胡敏芝凡事不強求

▲ 今次穿飛到大馬拍攝好開心。

方紹聰（奶仔）因在2020年與藝人好友盧峻峯合作製作YouTube行山節目《約女Yama嗲》，點擊率逾300萬，成功吸引網民關注！

全因這個節目同時令他獲得當時TVB非戲劇節目監製張志明賞識，開拍綜藝節目《野外步出》，邀請女藝人一同挑戰刺激野外活動，而節目播出後，反應十分好，更不斷「添食」。

今次第三季《野外步出3玩野加大馬》衝出香港，飛到馬來西亞拍攝，身兼監製及主持的奶仔更找來美女J2ers胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）任客席主持，三人一起接受TOPick專訪分享此趟旅程與大家上山下海，挑戰體能極限的感受。

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與節目一同成長

對於奶仔而言，《野外步出》對其意義很大，因這個節目不但為其帶來工作機會，更令觀眾感受到他的成長，故他以打機「升呢」來比喻這個過程，一切得來不易，也很有滿足感。

奶仔解釋稱：「當時一直沒有工作，感覺很快被人炒，突然因一個網上節目， 之後有機會拍《野外步出》，拍完第一輯沒想過有第二輯 ，之後收視不錯就再開拍，到今次還能離開香港出埠，真的意想不到。而且，我相信由第一輯看到今輯的觀眾，會感受到我的成長，這過程真的很像打機一步步『升呢』，很特別的體驗。」

▲ 左胡敏芝（Karen）﹑方紹聰﹑及黃紫恩（Jojo）拍攝《野外步出3玩野加大馬》。（陳慧安 攝）

對Jojo印象深刻 Jojo爆初次見面對奶仔有意見

今季他一別上兩輯，多了兩位美女主持Jojo及Karen加盟，而且她們更是由奶仔親自挑選，兩位各有特質吸引他。他指當日找了6至7位女藝人聊天認識 ，從中感受她們是否適合與他一起拍這個節目，並指對Jojo的印象十分深刻，更笑言沒見過那麼瘋狂的女生。

奶仔憶述：「她一入來就不停說話，之後我們傾了約5分鐘後，她就說覺得我們今天的聊天不能有深入了解，若我有時間可以大家一起出外吃飯再聊，我已經覺得這件事很瘋狂，但她完全不覺有問題，不過我很欣賞她的進取，所以我想很多人覺得我黐線，如果今次我的拍檔更黐線，這個化學反應會幾好就選了她。」

對此Jojo即解釋表示為何會提出出外吃飯聊天，全因她直言首次與奶仔見面覺得與對方合作不來：「他最初說話不夠直，因為我份人說話很直，加上當時他與另一位監製問我覺得一班人出外拍攝最重要的是甚麼，我指信任是很重要，大家要玩得熟，所以我才提議出外吃飯，望大家混熟。之後整班團隊真的一起出去，我發現奶仔喝多兩杯就說很多話，亦開始覺得大家應該能合作到。」

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對Karen感好奇

至於Karen與Jojo性格大相徑庭，感覺弱不禁風，難免令人覺得她不能應付這些野外活動，正正就是Karen予人沒有經歷風霜的感覺 ，像是不捱得之人，故更令奶仔好奇她能否成功完成任務。

他說：「我很想知道Karen跟着我體驗一些很辛苦的山路或要面對自己的恐懼時會怎樣處理，即使她放棄做不到， 也是一個成長。我覺得現時觀眾不只是看你有幾美，而是喜歡當中的成長，所以我覺得她的成長轉變會很吸引。」

拍攝前練體能 不想做負累

正如奶仔所言，Karen外表柔弱，她坦言最初知道要拍這個節目是十分害怕，更自認是零運動底，惟因一段時間沒有工作，決心一口答應。

Karen說：「最初他對我說這個節目時會玩極限運動，而我本身是十分喜歡這些運動，完全不怕玩笨豬跳﹑滑翔傘。誰知最後我一看到自己行程一個也沒有，全都是行山，還要行一些很難行的山，所以在拍攝前每日我都會跑半小時鍛鍊身體，因為我真的害怕不夠體力 ，加上若到時完成不了， 不想成為他們的負累。」

今次衝出香港，飛到馬來西亞拍攝，除了多了兩位女主持外，更有5位馬來西亞的女嘉賓參與，包括張慧儀﹑《聲夢傳奇2馬來西亞》冠軍彭詡越等，奶仔認為從她們身上能了解當地的文化和感情觀，而且活動的體驗也很棒。

▲ Karen拍攝前每天跑步練體能。（陳慧安 攝）

Jojo潛水發生「意外」 Karen要爬山

Jojo指難忘在當地潛水，因為海水十分清澈，水底有不同的魚游來游去，感覺猶如置身在海底世界：「一潛下去已經有大量的魚圍住我，至少有幾百條，當刻真的太美，我在水底都感動到眼濕濕 ，感覺難以形容。」

奶仔即場大爆Jojo因太興奮的關係，潛水時發生「意外」，險象環生：「她看到那麼多魚實在太興奮，突然『嘩』了一聲，跌了個氣嘴， 教練即刻衝落水幫她戴回個氣嘴 ，因為當時情況很危險。之後上水後，我們又不好意思責罵她，知道她真的很開心，所以拿她沒有辨法。」

Karen則難忘要爬山，因她表示那座山是沒有可能行到上去：「我們由早上6時爬到晚上6時，足足12個小時，爬完感覺如虛脫一樣，期間更被很多水蛭咬，整隻腳又瘀又損，真的很辛苦。」

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踢爆Jojo對當地男士有興趣

除潛水外，奶仔再踢爆Jojo在當地看見任何男士都大讚有型，更想向他們「抄牌」，令全場笑爆嘴！

Jojo大讚當地的男士很熱情兼有耐性，令其十分欣賞：「就如滑翔傘教練，他很風趣，上到天空更唱歌給我聽，之後我問他住在那裏，他指住下面，我更搞笑問他是否帶我回家。誰知他表示真的可以直接降落在自己家的門口，名副其實『愛的迫降』，十分好笑。」

▲ Jojo大讚大馬男士好正！（陳慧安 攝）

拒絕做「娘娘」

在外界眼中Jojo不論在工作還是愛情上都是進擊之人，對此身旁的Karen則另有看法：「我覺得Jojo對朋友和男朋友是完全不同，她對朋友會很狂野，但她對男朋友會變得小鳥依人，只會聽對方的話，沒有任何意見。」

現時的單身年多的Jojo自認過往喜歡渣男，又表示現時有追求者，不過她自覺未有合適對象，亦表示自己絕不「收兵」，拒絕做「娘娘」。

忠於自己

至於與初戀男友拍拖四年多的Karen，與男友感情穩定，惟在事業上未有進展，加上她予人佛系感覺，不會主動爭取機會，難免在娛圈發展相對較蝕底。

即使如此，Karen坦言不會強行將自己變成另一種人：「 我覺得一個節目或劇集都需要不同性格的人，每人也有不同性格，我覺得做自己最好，別人選不選擇你，是別人選擇 ，只要喜歡自己， 別人也會喜歡你。」

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豐富人生閱歷

在娛樂圈發展是需要靜待機會，就如奶仔在等待拍戲的期間，遇上做主持的機會，即使兩者有所不同，但他認為不論做主持還是演戲都有滿足感，同樣豐富其人生閱歷，變成一個有內涵的男人。

只要好好把握每一個機會，在那個崗位一樣可以發光發亮！

▲ 左胡敏芝（Karen）﹑方紹聰﹑及黃紫恩（Jojo）拍攝《野外步出3玩野加大馬》。（陳慧安 攝）

服裝: T8（方紹聰）

髮型:Pakman Chau（方紹聰）

記者：陳曉柔