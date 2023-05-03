【MIRROR演唱會】Jer被推介演唱會上騷肌　MIRROR：公司正處理座位安排

▲ MIRROR回應演唱會安排。（陳慧安 攝）

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR首次合體拍電影，《12怪盜》為MIRROR的首部電影作品。

今天（3日），《12怪盜》於東涌舉行開鏡拜神儀式，MIRROR全員和新晉導演何國敏（Berry）均有出席活動，MakerVille行政總裁、香港電視娛樂有限公司董事會成員魯庭暉亦有現身。

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Jer感謝林宥嘉邀請

Jer感謝林宥嘉在日前的紅館騷上邀請他唱歌，「係好大嘅榮幸，希望遲啲再有機會合作啦。」他稱希望有機會邀請Yoga做他的嘉賓。Jer憶述當日的心情是很開心、想像不到，覺得是發夢。

Jer堅稱當晚回家後沒有落淚，只是睡不著。

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MIRROR明年開騷

至於12子在來年1月於亞博舉行的演唱會，Lokman指他們知道的消息與公眾知道的消息是相同，「都仲係好籌備當中，仲有大半年嘅時間，好多嘢都係好初步。我哋自己仲諗緊有咩可以玩，我諗內容都有新、舊撈埋一齊，希望好玩。」

Lokman說：「我自己希望加多啲（場次），因為多啲人睇到開心一點。我自己就不介意開多一些場次，最開心是做幾場、休息幾日，真的想看演唱會的人可以看到，是我們的心願。」

演唱會安排

至於會否有一場是Edan生日場，AK回應：「要睇book嗰個場地橫跨去唔去到，如果係嘅話，Edan就開心，可以喺個台過生日。」Edan笑說自己當天應該放假。

Lokman指12人的檔期比較難遷就，故演唱會需由紅館轉至亞博。他知道粉絲們也在擔心座坐的安排，而公司有很多事也在處理當中，大家需要多等一點時間。

大家推舉由阿Jer在演唱會上騷肌，Jer回應：「做運動係強身健體嘅。」



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記者：陳淑霖

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