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【科技罪案】警方拘100名男女　涉8100萬元網上情緣投資求職刷單等騙案

社會 18:46 2023/05/03

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警方在4月26號至5月2日展開代號「衝霄」的執法行動，在全港各區共拘捕100名男女，涉及63宗案有關。（曾秋文攝）

針對科技騙案，警方在4月26號至5月2日展開代號「衝霄」的執法行動，在全港各區共拘捕100名男女，涉及63宗案，包括網上購物、投資、網上情緣和刷單求職騙案。

受害人損失金額達8100萬元。個別案件損失金額由550元至2300萬元不等，大部份被捕人士為騙案集團提供傀儡户口、收取和處理贓款，亦有人負責使用失竊信用卡消費購物、再將貨物轉售圖利。

警方表示，損失金額最高的案件涉及網上情緣和投資騙案，一名身處加拿大的人士在社交媒體認識騙徒，被對方甜言蜜語誘導投資，受害人多次匯款後，損失2300萬港元。

灣仔刑事總督察荀寶珍表示，被捕人士分別71男29女(17至74歲)，報稱任職文員、售貨員、退休人士和無業等，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢罪」。

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記者：解青羽

洗黑錢 信用卡 灣仔 科技罪案 網上購物 罪案

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