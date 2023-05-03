【KO濕重】頭暈無力嚴重水腫？ 中醫列自測表4個徵狀代表濕重
保健美顏 19:34 2023/05/03
總是頭暈無力、嚴重水腫？台灣中醫師曾柏翰指出，導致人體「濕氣重」的原因，與空氣濕度高，加上生活作息不良，導致脾腎功能不良有關。Facebook專頁「翰醫堂中醫診所」就整理出多項指標，只要中超過4項，即代表身體可能濕氣過重，建議需尋求中醫師，或以中藥茶飲調理體質。
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頭部、臉部
- 頭昏腦脹
- 臉部水腫
- 頭皮、臉部出油嚴重
- 粉刺、痘痘嚴重
- 舌苔重且有齒痕
- 口水多、不口渴
身體、四肢
- 易胖體質
- 四肢水腫嚴重
- 女性陰部異味、白帶
- 男性下體搔癢
- 皮膚乾癬、濕疹
- 容易脹氣
其他症狀
- 睡眠品質差、總是睡不飽
- 大便不成形、難擦乾淨
- 糞便黏性高、易殘留馬桶壁
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責任編輯：羅嘉欣