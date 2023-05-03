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【KO濕重】頭暈無力嚴重水腫？　中醫列自測表4個徵狀代表濕重

保健美顏 19:34 2023/05/03

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

總是頭暈無力、嚴重水腫？台灣中醫師曾柏翰指出，導致人體「濕氣重」的原因，與空氣濕度高，加上生活作息不良，導致脾腎功能不良有關。Facebook專頁「翰醫堂中醫診所」就整理出多項指標，只要中超過4項，即代表身體可能濕氣過重，建議需尋求中醫師，或以中藥茶飲調理體質。

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【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

頭部、臉部

  • 頭昏腦脹
  • 臉部水腫
  • 頭皮、臉部出油嚴重
  • 粉刺、痘痘嚴重
  • 舌苔重且有齒痕
  • 口水多、不口渴

身體、四肢

  • 易胖體質
  • 四肢水腫嚴重
  • 女性陰部異味、白帶
  • 男性下體搔癢
  • 皮膚乾癬、濕疹
  • 容易脹氣

其他症狀

  • 睡眠品質差、總是睡不飽
  • 大便不成形、難擦乾淨
  • 糞便黏性高、易殘留馬桶壁

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責任編輯：羅嘉欣

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