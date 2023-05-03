【KO濕重】頭暈無力嚴重水腫？　中醫列自測表4個徵狀代表濕重

總是頭暈無力、嚴重水腫？台灣中醫師曾柏翰指出，導致人體「濕氣重」的原因，與空氣濕度高，加上生活作息不良，導致脾腎功能不良有關。Facebook專頁「翰醫堂中醫診所」就整理出多項指標，只要中超過4項，即代表身體可能濕氣過重，建議需尋求中醫師，或以中藥茶飲調理體質。

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頭部、臉部

頭昏腦脹

臉部水腫

頭皮、臉部出油嚴重

粉刺、痘痘嚴重

舌苔重且有齒痕

口水多、不口渴

身體、四肢

易胖體質

四肢水腫嚴重

女性陰部異味、白帶

男性下體搔癢

皮膚乾癬、濕疹

容易脹氣

其他症狀

睡眠品質差、總是睡不飽

大便不成形、難擦乾淨

糞便黏性高、易殘留馬桶壁

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責任編輯：羅嘉欣