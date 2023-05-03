【法言人】88歲羅蘭3分半鐘法庭戲顯功架　後輩張頴康佩服影后功力

TVB劇《法言人》在昨晚（5月2日）可說是影后羅蘭姐的個人表演，除因獲大雄（張頴康飾）提示、得悉大嫂（黎燕珊飾）引狼TK（陳少邦飾）入室而大興問罪之師外，更在法庭上與大狀Mary姐（謝雪心飾）唇槍舌劍；二人的精彩「對壘」，獲網民大讚「高手過招」。

雖然羅蘭姐現已年屆88歲，但依然交足戲，清楚演繹出溺愛、憤怒、固執等不同情緒，且每句台辭均說得鏗鏘有力，咬字亦相當清晰，獲網民力讚好戲兼寶刀未老：「估唔到羅蘭姐呢幾場要咁動氣，一啲都唔簡單，仲以為佢只係行行企企講幾句嘢、笑吓就算」、「好感恩，幾廿歲仲健健康康精精神神。」

▲ 謝雪心

張頴康讚羅蘭姐精靈

據知，羅蘭姐為演好3分半鐘的法庭戲，與劇組達成共識逐句對白拍攝，務求能每句對白說得準確清晰之餘，亦每一句都交足戲，監製陳志江便大讚羅蘭姐專業：「羅蘭姐就算逐句錄，感情語氣全部都接得上，剪出來之後絕對似足一氣呵成咁拍，毫無破綻，相當有功架。」

至於與羅蘭姐最多對手戲的張頴康，10年前與對方在《師父‧明白了》中首度飾演母子，之後二人合作無間，康仔大讚羅蘭姐咁多年都一樣咁精靈：「今次再合作我覺得佢狀態依然Keep得好好，仲係好精靈，好清楚記得現場要做啲乜，劇本對白完全應付自如。」

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