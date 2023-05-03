  • 25°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 20:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】世界紅十字日互動展覽　了解弱勢社群探索不一樣的家

親子好去處 19:00 2023/05/03

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

香港紅十字會於5月5至7日舉辦「世界紅十字日 2023」互動展覽。

每年5月8日是「世界紅十字與紅新月日」，亦是國際紅十字與紅新月運動始創人亨利 ‧ 杜南先生的生日。今年適逢是紅十字國際委員會成立160周年，香港紅十字會舉辦「世界紅十字日 2023」互動展覽，以「探索『不一樣的家』」為主題，展示不同地區弱勢社群的屋住環境，爸媽跟小朋友可穿梭其中，親身體驗不一樣的居所，了解世界各地弱勢社群的人道需要。 

活動有互動展覽，介紹世界不同角落弱勢社群的屋住環境，展示被大眾忽略的人道需要，現場設有實景打造的難民營及籠屋，讓參加者親身體驗弱勢社群的居住困境。 而場內設有「繪本看人道」設計活動，前者透過故事鼓勵參加者反思不同的人道議題，積極實踐人道精神，大家可以即場報名，不過留意名額有限，額滿即止。此外，參加者可參加「理想的家」設計活動，發揮創意，為弱勢社群打造「理想的家」。

參加者即場參與「世界紅十字日 2023」活動及填寫問卷，可獲贈特別版「行李牌」，數量有限，送完即止。（圖片︰香港紅十字會）

小朋友可以藉活動，透過遊戲及互動展覽去影響世界，用行動為弱勢社群帶來盼望，一起改造「不一樣的家」。而參加者即場參與活動及填寫問卷，便有機會可獲贈特別版行李牌。

最新影片︰

童學園
【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

「世界紅十字日 2023」互動展覽

日期︰2023年5月5至7日（星期五至日） 

地點︰ 九龍塘又一城購物商場 G 層 

時間︰ 上午11:00至晚上8:00 

費用︰ 免費參加

詳情︰www.redcross.org.hk

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰顏紫燕

相關文章

【姜濤打卡位】無糖可口可樂體驗區3大影相位　姜濤現身大讚︰紅色好旺我
15:00 2023/05/02
【姜濤打卡位】無糖可口可樂體驗區3大影相位　姜濤現身大讚︰紅色好旺我
【親子好去處】My Melody森林探險室內遊樂場　期間限定3大遊戲+4大打卡位
09:00 2023/04/29
【親子好去處】My Melody森林探險室內遊樂場　期間限定3大遊戲+4大打卡位
【親子好去處】油塘親子射擊工作室提供4個場景　母親節優惠一家大細組隊對戰　
18:02 2023/04/28
【親子好去處】油塘親子射擊工作室提供4個場景　母親節優惠一家大細組隊對戰　

你可能感興趣

【姜濤打卡位】無糖可口可樂體驗區3大影相位　姜濤現身大讚︰紅色好旺我
15:00 2023/05/02
【姜濤打卡位】無糖可口可樂體驗區3大影相位　姜濤現身大讚︰紅色好旺我
【親子好去處】My Melody森林探險室內遊樂場　期間限定3大遊戲+4大打卡位
09:00 2023/04/29
【親子好去處】My Melody森林探險室內遊樂場　期間限定3大遊戲+4大打卡位
【親子好去處】油塘親子射擊工作室提供4個場景　母親節優惠一家大細組隊對戰　
18:02 2023/04/28
【親子好去處】油塘親子射擊工作室提供4個場景　母親節優惠一家大細組隊對戰　
好去處 商場活動 展覽 紅十字會 弱勢社群

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
今日 10:05
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
今日 11:53
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】
11:58 2023/05/02
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】