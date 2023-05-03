【親子好去處】世界紅十字日互動展覽　了解弱勢社群探索不一樣的家

▲ 香港紅十字會於5月5至7日舉辦「世界紅十字日 2023」互動展覽。

每年5月8日是「世界紅十字與紅新月日」，亦是國際紅十字與紅新月運動始創人亨利 ‧ 杜南先生的生日。今年適逢是紅十字國際委員會成立160周年，香港紅十字會舉辦「世界紅十字日 2023」互動展覽，以「探索『不一樣的家』」為主題，展示不同地區弱勢社群的屋住環境，爸媽跟小朋友可穿梭其中，親身體驗不一樣的居所，了解世界各地弱勢社群的人道需要。

活動有互動展覽，介紹世界不同角落弱勢社群的屋住環境，展示被大眾忽略的人道需要，現場設有實景打造的難民營及籠屋，讓參加者親身體驗弱勢社群的居住困境。 而場內設有「繪本看人道」設計活動，前者透過故事鼓勵參加者反思不同的人道議題，積極實踐人道精神，大家可以即場報名，不過留意名額有限，額滿即止。此外，參加者可參加「理想的家」設計活動，發揮創意，為弱勢社群打造「理想的家」。

▲ 參加者即場參與「世界紅十字日 2023」活動及填寫問卷，可獲贈特別版「行李牌」，數量有限，送完即止。（圖片︰香港紅十字會）

小朋友可以藉活動，透過遊戲及互動展覽去影響世界，用行動為弱勢社群帶來盼望，一起改造「不一樣的家」。而參加者即場參與活動及填寫問卷，便有機會可獲贈特別版行李牌。

最新影片︰

「世界紅十字日 2023」互動展覽

日期︰2023年5月5至7日（星期五至日）

地點︰ 九龍塘又一城購物商場 G 層

時間︰ 上午11:00至晚上8:00

費用︰ 免費參加

詳情︰www.redcross.org.hk

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責任編輯︰顏紫燕