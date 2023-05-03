【社會復常】青衣戲棚停辦3年後恢復舉行　市民：氣氛好但食物種類減少 (多圖)

▲ 不少市民參與停辦3年的青衣戲棚。(湯致遠攝)

因疫情闊別3年的葵青盛事「青衣戲棚」今年復辦。有市民覺得氣氛和3年前相比，分別不大。但檔攤數量和食物種類都較以前少，價錢亦稍貴。

記者到現場視察，發現即使是平日傍晚時分，球場人流亦甚多。受歡迎的雞蛋糕、炸魷魚檔都需要排隊，近門口的串燒檔人龍亦延至門外。就肉眼所見，現場大約有40多檔，熟食檔就佔最多。食物售價就與一般市集相約，但比一般店舖高。

特意到來的阿佘和阿雪指，她們3年前也來過，覺得現在檔攤數量比疫情少，「人同檔攤都好像比以往少」。食物種類亦有分別，阿佘指，從前有較多懷舊食物，「以前有大菜糕」。兩人表示預計大約會花費100至200元。被問到買食物要否排隊時，她們就指大部分都不用，「有噱頭、熟食那些就要」。

居於附近屋苑的鄭小姐指，市集氣氛不錯，「都幾好，幾有氣氛」。她打算花費約100元左右。同樣居於附近，小時候亦有來過的薯仔則稱，本身沒特定目標，都是看現場想甚麼吸引再決定。「以前小時候有來過，印象中有這裡有棉花糖賣，但暫時未找到」。她也覺得市集食物價格比她年少時貴了不少，「以前（小食）概是十多元一份，現時動輒都要五十元。」

第一次設檔，售賣傳統糕點的檔主楊先生就覺得市集人流不錯，市民也願意消費，「有氣氛嘅」。店內最受歡迎的則是香蕉糕等懷舊小食。

今年「青衣戲棚」由5月1日至5日，於青衣體育會球場舉行，場內共有65檔小食攤檔，售賣傳統小食如糖蔥餅，亦有台式一口骰仔牛和港式雞蛋仔等。今年主辦方邀請了鳴芝聲劇團一連5日演出共11場粵曲表演，市集可免費入場。

另一傳統節慶，天后誕戲棚則將於5月19日至23日舉行。



青衣戲棚2023

日期：2023年5月1至5日

時間：12:00 - 00:00

地點：青衣青綠街青衣體育會球場（青衣市政大廈旁）

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記者：李梓𨭎