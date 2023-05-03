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【打擊罪行】警方兩反罪惡行動拘291人　檢逾1600萬元毒品

社會 21:56 2023/05/03

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（曾秋文攝）

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各警區由4月27至29日，在全港各區展開反罪惡行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點。O記總督察馬志聰表示，於4月27至29日在全港各區展開代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查超過200個非法場所及罪案黑點，O記聯同西九龍總區人員、機動部隊和入境處人員在尖沙咀巡查各罪惡黑點和黑工，一連3日共拘捕141男及84女，年齡介乎15至87歲，當中包括125名本地人、28名持雙程證人士、一名內地非法入境者和71名非華裔人士，22人是持行街紙，49人持本港身份證。行動中搜出196萬元現金、市值約100萬元毒品、大量賭博用具和酒類。

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒表示，在本年2月在尖沙咀發生一宗暴力案，兩個幫派因爭奪毒品生意毆鬥，警方遂展開為期2個月的「豐譽」執法行動，主要針對兩個活躍尖沙咀的販毒集團，行動共拘捕66人，年齡介乎17至66歲，當中57人是非華裔人士，搗破5個毒品倉庫和分銷中心及一個毒窟，檢獲40公斤毒品，市值1560萬元和約值50萬元的私煙。

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記者：曾秋文

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