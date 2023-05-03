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【化驗報告】東華醫院一診所印漏化驗報告　延誤通知病人化驗結果

社會 22:00 2023/05/03

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(資料圖片)

東華醫院今(3日)表示，東華醫院理遺護理診所早前在檢視化驗報告期間，發現部分報告未有按正常程序自動列印，導致診所延誤通知13名病人有關化驗結果。

診所發現事件後，已安排其中11名病人提前覆診，餘下兩名病人亦將於本周內覆診。全部完成覆診的病人均無緊急情況，診所會繼續跟進病人的情況。

涉及事件的13名病人中，包括8名病人前列腺特異抗原超出正常水平和5名病人有尿道感染。一般而言，診所會安排化驗結果異常的病人，一星期內到普通科門診診所聽取醫生講解報告，如有需要會安排病人到泌尿科專科門診診所跟進，排期約3個月。

有關病人均在今年一月至四月期間進行化驗，本院謹就延誤通知病人化驗結果致歉。但本院強調，病人的治療服務均沒有延誤。

診所調查後發現，事件由於其中一部電腦並無接駁打印機所導致。院方非常重視事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並會深入調查事故成因。醫院管理局已檢查轄下所有診所的同類裝置，確保化驗報告列印系統運作正常。

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責任編輯：陳展棋

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