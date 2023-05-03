【粉嶺高球場建屋】環評報告8項補充資料環諮會2項「不收貨」　高球會斥報告錯漏多

▲ （林宇翔攝）

港府擬在今年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，其中約9公頃發展1.2萬伙公營房屋。因應上屆環諮會要求，土拓署要提交8項補充資料，今日再到環諮會「闖關」，經過一輪討論後，認為當中6項補充資料大致符合要求，但就房屋發展佈局及保育其中0.39公頃林地，建議環保署署長審批時附加改善要求。香港哥爾夫球會今再發表報告，逐點反駁土拓署補交資料「不科學、不專業、存在實質性錯漏」，對該份環評報告將提交環保署審批表示極度遺憾，但未有透露下一步行動。待土拓署向環保署署長提交環評補充後，署長會在30日內決定是否就工程發出環境許可證。

土木工程拓展署按環諮會要求進行額外7個月生態調查，在8個範疇提交補充資料，包括額外的雀鳥及飛蛾調查、蝙蝠補充資料、樹木補償方案、房屋發展詳細布局等。土拓署資料指出，雀鳥調查及蝙蝠調查均證明原有報告成立；1︰1的樹木補償已足夠，而區一的0.39公頃林地生態價值較低，認為可移除。不過香港哥爾夫球會今公布自行再補充的生態研究報告，逐點反駁土拓署（見表）。

環諮會主席查逸超今會後表示，委員認為土拓署8項補充資料中，6項大致符合委員要求，但在房屋發展詳細佈局、區一的林地處理有改善空間，建議環保署署長審批時要求相關部門修改，並盡可能保育發展範圍內的0.39公頃林地。

多名委員關注兩份報告存在巨大差異。土拓署代表今回應指，其調查以採樣形式進行，與高球會長時間「地氈式」搜索有所不同。不過香港哥爾夫球會澄清其按照專業標準進行生態調查，範圍亦只涉擬發展用地。

環諮會副主席梁美儀指，上屆環諮會已信納環評報告指出擬建屋範圍生態價值較低，今毋須就環評報告再作任何決定。查逸超補充，按照程序，土拓署參考環諮會意見，並向環保署署長提交環評報告後，環保署署長需在30日內決定是否批出環境許可證；如公眾人士或團體不同意有關決定，可作出上訴甚至司法覆核。

被問及會否擔心高球會提司法覆核？環保署助理署長曾世榮指無法預測未來，但香港環評制度公開透明，相信不會輕易遭到司法覆核。他指高球會過去公開諮詢時已提交類似報告，署方審批時一併考慮。

香港哥爾夫球會認為土拓署報告中每個技術環節均存在嚴重和實質性錯漏，指若此份環評報告獲通過，將成環評工作極差先例，帶來不可逆轉的生態影響。

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記者：陳梓蔚