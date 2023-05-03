【區議會改革】曾國衞、麥美娟嚴詞譴責許智峯　「別以為抱著外國乾爹大腿就可逍遙一世」

前立法會議員許智峯今日聯同一群前區議員發聲明，表示不支持政府剛公布的區議會改革方案，政制及內地事務局長曾國衞和民政及青年事務局麥美娟今晚，在局方社交媒體發文，嚴詞譴責許智峯，斥許仍死心不息，試圖再禍國殃民。兩人在帖文的署名，未有加上個人職銜。

全文如下

【嚴厲責斥逃犯許智峯虛假誤導貼文】

剛看到涉案棄保潛逃通緝犯許智峯在社交貼文，聲稱聯同一群所謂的「末代區議員」表示不支持政府剛公布的完善地區治理方案。逃犯許智峯是當年反中亂港的破壞分子，勾結外部敵對勢力，透過當年不完善的選舉制度，煽動蠱惑人心，奪得立法會及區議會議席，並藉此攪亂香港，作出種種倒行逆施、助長黑暴攬炒、破壞社會秩序、阻撓政府施政、宣揚港獨和危害國家行為。當年自詡為民主鬥士，卻是一副假面孔，結果當執法部門採取拘捕行動，他須面對法律刑責時，卻虛稱前往外國交流而騙得法庭批准，離港後去如黃鶴。對於這種連自身所作所為都不敢勇於面對的卑鄙懦弱小人，他的貼文本來是不值一哂，但考慮到其用心之惡毒，仍妄想蠱惑禍害港人，為正視聽，特撰文責斥其謬誤之處。

首先，逃犯許智峯聲稱區議會本身有實際政治權力存在，是一個有政權正當性及可以代表香港人民權力的法治組織云云。惟《基本法》第97條正文清楚說明：「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」條文清楚明確：一是區域組織的本質是「非政權性」；二是區域組織是諮詢性、服務性的組織，足證許是指鹿爲馬、鬼話連篇。若許不是對《基本法》一竅不通，就肯定是試圖再次以過往魚目混珠、顛倒黑白的慣常蠱惑技倆矇騙大衆。

此外，他又採取以往以假亂真、混淆視聽的手法，編造了一連串毫無根據、口號式的胡言亂語，賊喊捉賊，恬不知恥。

在此，再次譴責許仍死心不息，試圖再禍國殃民，倒不如坦然回港自首面對法律制裁，儘管會受到法律懲處，起碼是良心所安，日後仍可改過自身，重新做人；惟若仍執迷不悟，最終只會一輩子淪爲逃犯，終身遭人唾棄。別以為抱著外國乾爹大腿就可逍遙一世，兔死狗烹，乃千古之律！

曾國衞 麥美娟