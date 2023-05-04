【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善

▲ 方力申直指女友有經濟困難！

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭開韓國4名邪教教主的故事，攝理教教主鄭明析以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，當中的受害人包括方力申的女友、來自香港的葉萱（Maple Yip），Maple是藝人方力申的現任女友。

Maple曾指自《以神之名︰信仰的背叛》播出後，變得難以找工作，即是本來說會聘請她的公司，也指變得難以取錄她。

昨日（5月3日），身為Maple男友的方力申（小方）現身活動時，親自就Maple難找工作一事解話！

▲ 方力申出席活動時，講女友近況。

【攝理教】方力申女友葉萱亮相節目激動落淚 Maple揭一直公開樣貌原因

小方揭Maple難搵工原因

小方指女友本身有從事韓文補習與翻譯工作，並指女友失去長工的獲聘機會是與他有關，他接受媒體訪問時說：「唔請佢嘅理由，話因為我太多人識，唔想佢返工受到注目」。

問到會否順勢結婚以好好照顧對方，小方則指自己現時不心急結婚。

▲ 方力申（IG圖片）

Maple有經濟困難

小方坦言女友需要工作，畢竟對方也需付家用、供款，也是有一定的經濟困難。他未有表明自己會以現金補貼女友，不過就聲稱自己會贊助3位契仔、契女隨女友學習韓文，作為一份支持！

▲ Maple亮相《以神之名︰信仰的背叛》。（影片截圖）

與女友一同參與慈善？

早前，小方曾指他不會帶同女友一同現身，並稱「如果特登出嚟做唔會啦」。至於參與慈善活動方面，小方透露有機會也想與Maple一起為獨居長者的家「大掃除」。

另外，原來Maple在未有公開、低調的情況下，曾在網上報名參與慈善工作。

最新影片推介：何依婷專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R