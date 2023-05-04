【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？　「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點

▲ 洪欣與張丹峰關係有新變化？

洪欣在本月1日突然宣布離婚，與年輕10年的張丹峰結束14年婚姻，事件震驚娛圈！

洪欣與張丹峰的離婚原因令外界好奇，因為張丹峰屢傳「偷食」靚女經理人畢瀅，而且畢瀅更曾被爆於男方酒店房內單獨相處達7小時，最終畢瀅更辭去其經理人職務。

疑似導致二人婚姻破裂的第三者的畢瀅，同日在微博發文：「兩位老師，吵架歸吵架別拿離婚開玩笑，這麽發展我真是說不清了 @張丹峰 @洪欣​​​ ​​​」似乎想撇清與二人的關係。

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畢瀅「代澄清」冇離婚

日前在網上流傳一位網民與畢瀅的對話截圖，聊天記錄中，畢瀅否認洪欣與張丹峰離婚，並指事件不是因她而起，稱自己是勸架，而且她又指二人沒有離婚：「我是勸架的呀！沒離婚，早上我還給她打了電話，說是吵架了，給他們點時間吧。」

由於對話截圖未知真與假，之後畢瀅在微博談到近日瘋傳的聊天對話截圖，亦親證對話出自於她本人：「對，這話是我說的。」

不過由於畢瀅曾捲入二人的婚姻，故不少網民認為她主動為洪欣及張丹峰澄清沒有離婚，此舉非常奇怪！

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屢傳婚變

洪欣與張丹峰於2009年結婚，她為對方誕下女兒張晞彤。

不過近年二人屢傳婚變，之前有傳張丹峰經理人畢瀅介入二人的婚姻，洪欣曾力撐老公，而張丹峰亦高調發聲明澄清。

洪欣於今年2月突然又再有感而發：「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了。」隨即又傳出婚變消息。

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