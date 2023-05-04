【抽脂身亡】38歲女子做抽脂手術致嚴重血栓　12小時後心臟驟停死亡

▲ 38歲女子做抽脂手術致嚴重血栓，12小時後心臟驟停死亡。

整容抽脂皆有風險。巴西一名38歲女子日前接受抽脂手術及腹部整形，12小時後卻因心臟驟停身亡，並揭出其致命病史。

最新影片：

綜合外國媒體報道，巴西女子Gleyciane Alves Maciel Brito在上月24日，接受了抽脂和腹部拉皮手術。手術持續4小時，Brito在術後沒有出現不適。不料12小時後，她突然出現異狀，隔日心臟驟停，送醫搶救仍不幸身亡，其丈夫悲痛證實噩耗。

曾有血栓病史

負責手術的醫院表示，死者曾有血栓病史，死因也很有可能是嚴重血栓栓塞導致；但真正死因仍需法醫釐清，目前正積極配合調查。院方强調，醫生在手術過程中充分採取了所有預防血栓栓塞的措施，包括低分子量肝素（LMWH）及壓力襪。

而死者的律師團隊指出，醫生具備專業資格，在術前有充分告知手術潛在風險。所有必要檢查項目也都顯示死者具備做手術的資格，她也完全同意進行手術。至術後12小時出現異狀，相關醫護也有立即採取治療方案，可惜仍救不回死者。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣