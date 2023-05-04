【虐待動物】雪橇犬遭鐵籠夾頸險窒息　警拘22歲男子

▲ 雪橇犬遭鐵籠夾頸險窒息。（Facebook 四條腿街坊福利會）

沙田有人虐狗。近日網上流傳一段影片，片中有一隻雪橇犬被關在一狹小的鐵籠之內，牠頭部其後被拖至鐵籠上方開口邊緣，有人將鐵籠合上，雪橇犬脖頸頓時被夾住，牠有氣無力地發出一聲吠叫，伸出前爪又放下，狀似窒息。

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影片轉載者指，當晚收到有關片段後，即向香港愛護動物協會求助，卻被告知須拍片者自行報警才能立案。該名熱心網民隨即到現場報警，並成功尋得涉案人士，惟她引述警方指，因無人承認自己是拍片者，所以未能拘捕任何人。她續稱，因為無人指證，即使警察認同片中行為已構成「虐畜罪」，在未能舉証及成功提告下，警方最後「收隊」。該名網民斥：「涉案者完全逍遙法外！」

事件激起大批愛狗網民義憤，有人表示：

係咪人嚟架，咁都做得出

揾唔搵到隻狗？咁叫愛協收走隻狗先

依啲人只有一條路，落地獄

警方表示，田心警署於本月3日凌晨約1時，接獲一名50歲姓陳女子報案，指她留意到網上片段，片中有一名男子與一名女子爭執，期間懷疑有一隻狗隻被人不恰當對待。

警員經調查後，在插桅杆村拘捕一名22歲姓黃男子，他涉嫌「殘酷對待動物」，案件交由沙田警區重案組第一隊跟進。該名被捕男子現正被扣留調查。單位內兩隻狗隻交由相關機構檢走作進一步檢查。

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記者：黃穎津