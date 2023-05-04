【家庭冷暴力】一家之主港爸月入6萬 呻被老婆子女當透明兼當提款機

▲ 有自稱月入6萬的港爸，狂呻被老婆仔女冷暴力對待。

一家之主是家庭的經濟支柱，理應受到家庭尊重。不過有聲稱月入6萬港爸，上網發帖狂呻遭受家庭欺凌，被老婆仔女當透明，「只有要錢先搵你，其他時間當你透明，被孤立的感覺，與其說家庭，不如說是租客。」

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該名港爸日前在香港討論區發帖，主題是「家庭欺凌」，他賺錢養家卻遭受老婆仔女冷暴力，令他灰爆，

唔同你傾計，唔預你食飯， 只有要錢時先搵你，或飲飲食食搵你埋單請客，其他時間，彷彿當你透明，被孤立的感覺，與其說家庭，不如說是租客。

貼文一出，即掀起熱議，不少網民建議搵咁多錢的樓主，應該搬出去住，「搬出去住囉！大把人都係咁啦！」、「搵6萬幾一個月，已經可以選擇了，可以脫困了。」、「吓？！樓主搵六萬幾蚊一個月，仲要受家人氣？我係您一早搬咗出去自己住，無必要洗乜見屋企人呢？」、「要錢要買野食野時先搵你埋單，平時全不溝通同關心下你，呢啲關係仲衰過陌生人，以後自己比返自己果份唔洗理佢地」。

也有感同身受的網民表示，「我都係咁樣，唔會一齊食飯唔會講嘢，大家當大家透明，生死不相往來，主要原因係出面租屋住好貴，冇辦法唔住埋一齊。」、「好多人屋企都係咁，家教，金錢觀，三觀好多野唔同。你知對方係咩人就行，如果要保護自己，盡量無講野。」

另有網民教精樓主想得到家庭專重，應該主動協助家庭大小事務，「搵咁多都成碌葛咁，抵你被人當透明，想得到尊重，唔該你主動啲，按時俾家用，大節前十日俾定錢屋企人做節，屋企有咩欠缺就主動協助，例如見到屋企無廁紙就問吓使唔使買。」

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責任編輯︰王明芳