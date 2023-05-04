【假鈔交易】將軍澳便利店職員收疑似假鈔　警拘一男一女檢獲假鈔逾2千元

▲ 偽製紙幣紙質一般較真鈔平滑，而真鈔亦有多項防偽特徵.（資料圖片）

將軍澳警區於上月30日接獲便利店職員報案指收到懷疑偽製紙幣，用以增值電子支付工具。警方於星期二（2日）拘捕一名55歲姓區本地男子及一名19歲姓劉本地女子，並在被捕男子身上檢獲共24張面值100元的懷疑偽製紙幣，面值合共2,400元。

將軍澳警區人員經情報分析及深入調查後，5月2日於善明邨以涉嫌「行使偽製紙幣」及「管有偽製紙幣」將二人拘捕。被捕男女現正被扣留調查。據悉兩名被捕人為朋友關係，所涉及的電子支付工具為八達通。

根據香港法例第200章刑事罪行條例第99條，任何人製造、行駛或藏有偽鈔，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

警方提醒市民，偽製紙幣紙質一般較真鈔平滑，而真鈔亦有多項防偽特徵，包括凹凸手感、右上角有動感光亮圖案及中間的開窗式金屬線，當鈔票輕微移動時，光亮圖案也會動移。警方指，騙徒通常會在交易頻繁的地方使用偽製紙幣，例如便利店或交通工具，並會夾雜真鈔使用，市民在找續鈔票時要小心提防，仔細檢查防偽特徵。警方重申，假若市民收到懷疑偽製紙幣，應盡快向警方或銀行求助。

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記者：解青羽