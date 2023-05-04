【食用安全】5歲女童曾於湛江食雪糕　腹瀉腹痛揭感染產志賀毒素大腸桿菌

▲ 5歲女童腹瀉腹痛，揭感染產志賀毒素大腸桿菌，曾於湛江食雪糕。

小朋友外出要注意飲食，否則可能會引致腸道感染。衞生署衞生防護中心5月2日表示，正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案，個案為一名過往健康良好的5歲女童，她於4月15日起出現腹瀉和腹痛，遂前往醫院就醫。目前病人情況穩定，無需入院，衛生防護中心亦提醒市民，需保持良好個人、食物及環境衛生，以防腸道感染。

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據衞生防護中心初步調查顯示，女童於本年4月9日至14日曾到湛江旅遊，期間到當地一間餐廳食雪糕，未料15日開始出現腹瀉和腹痛等症狀，並前往香港中文大學醫院求診。女童的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌，女童家屬表示，她沒有飲用未經消毒的牛奶或進食生的食物，亦沒有接觸動物，衞生防護中心表示正繼續調查。

衞生防護中心發言人解釋︰「大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。」

根據衞生防護中心資料，產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，而發燒和嘔吐亦可能出現。在嚴重個案中，可能會出現危及生命的併發症「溶血尿毒症」，引致腎功能衰竭。雖然幼童和長者會較易出現嚴重病情，但即使是年紀較大的兒童及成年人，亦可能出現嚴重感染。潛伏期約為2至10天，一般是3至4天。

治療產志賀毒素大腸桿菌感染的主要方法是採用支援性治療。當患者出現嚴重腹瀉時，最重要的是補充失去的水分和電解質。若患者出現腎功能衰竭，更可能需要特定的支援和輸血治療。

預防產志賀毒素大腸桿菌感染

預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，跟預防其他食物傳播疾病相似。市民須注意個人及食物衞生：

處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手。

進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上。

避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。

如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣