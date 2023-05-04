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【前AV男優】「朱古力波」向井裕近照曝光　自揭做一事重拾昔日回憶

娛樂 17:55 2023/05/04

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

前日本AV男優「朱古力波」向井裕的近況曝光！

現年已56歲的90年代著名日本AV男優「朱古力波」向井裕，因在2017年6月腦血管爆裂而入院4個月，由昔日約82公斤（約180磅），暴瘦16公斤，由猛男變成骨瘦如柴的大叔。

向井裕在Twitter公開自己的近照，轉行經營酒吧的他，身型比以往更加瘦！

男優「朱古力波」每天狂演AV腦血管爆裂：健康在50歲時崩潰了

「朱古力波」近照曝光

朱古力波公開自己對鏡自拍的相，相中的他半裸上身，展現一副結實身型，與當年參演AV的他是判若兩人。

他曾歷腦血管爆裂，後來引發敗血症，需入院4個月。他更因重病帶來的後遺症而未可做太劇烈的運動。

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做一事重拾昔日回憶

朱古力波更有參加健美大賽，上月更曾在大賽上贏得第五名，足夠他的努力未有白費。

他為了令自己的身型更完美，選擇照太陽燈，這樣令他重拾昔日的回憶，事關他在做AV男優時經常也去照太陽燈呢！

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退出AV界

「朱古力波」向井裕在1990年入行，演出逾4000部AV片，全盛期年賺175萬港元，也曾參演過港產片《戀上你的床》。

他曾在1個月內演40套AV片，身體的虛耗可想而知，直到後期體力下降減產，最終退出AV界。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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