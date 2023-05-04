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【打擊罪行】警方聯入境處反非法勞工　共拘31男女

社會 10:51 2023/05/04

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警方聯同入境處打擊非法勞工（警方提供）

東九龍總區機動部隊、東九龍衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區聯同入境事務處（入境處），昨日（3日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。
 
行動中，人員共拘捕31人，1名本地男子、9名內地男子、4名內地女子、3名外籍男子、14名外籍女子，年齡介乎25至60歲，分別涉嫌「僱用非法勞工」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「偽造文件」、「為不道德目的而唆使他人」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「未能出示有效身份證明文件」等。所有被捕人現正被扣留調查中。
 
警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。

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記者：李芷玲

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