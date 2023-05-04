【新聞之花】京都秘景拍櫻花婚照　丘靜雯年尾出嫁計劃當兩孩之母【多圖】

▲ 前NOW新聞、財經台主播丘靜雯（Nicole）與未婚夫赴日拍攝婚照。

前NOW新聞、財經台主播丘靜雯（Nicole）即將榮升人妻，丘靜雯與未婚夫Fung赴日本京都拍攝櫻花婚照，十分浪漫！

年尾將即成為人妻的丘靜雯透露將會擺大約30圍，邀請多位親朋好友出席見證重要時刻。

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年尾擺30圍

丘靜雯透露將會於今年年尾與未婚夫拉埋天窗，「屋企人愛熱鬧，希望可以邀請多啲親友，所以揀左係香港擺酒結婚。我同男友都有太多親戚要邀請，所以會有大約30圍。」

首度賞櫻

丘靜雯和男友赴日本京都拍攝婚照，她分享：「係我同男友人生第一次賞櫻，櫻花季日本勁多遊客，攝影師帶我地去左個秘景，眼前一片粉紅色，人又少，超靚。但係太大風，一路影一路流鼻涕。」

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婚後大計

談到Honeymoon的地點，丘靜雯表示：「未決定，但我覺得honeymoon應該要特別啲，要去一個遠啲去耐啲嘅地方，唔應該係平時旅行成日會去的日韓泰。」

至於婚後的生B大計，丘靜雯透露：「我同男友都好中意小朋友，計劃會生2個，但或者唔會即刻。因為結婚會用左好多錢，要啲時間回一回血。」

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與未婚夫一凹一凸

去年9月23日，Nicole的男友趁着她生日時送上驚喜求婚，她其後於社交平台分享答應男友求婚的好消息。

二人拍拖5年多，向來予人感覺是相當穩定的一對，原來也是靠著性格互補。

她曾跟TOPick分享：「我覺得自己在愛情上的性格像男生，他反而是會呻醋，他會在意我做甚麼，我從來也不太理會他，我們的性格是一凹一凸的」。

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