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【奇怪通告】天水圍私人屋苑發通告禁住戶貼揮春　網民批評︰管得太過份

親子 11:51 2023/05/04

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天水圍一個屋苑發出通告，不准住戶在門外貼揮春。

不少住戶都會在單位門外貼揮春或掛飾，將門口裝飾一下。不過，近日有網民分享天水圍一個屋苑發出通告，不准住戶在門外貼節日飾物，即是包括揮春，令一眾網民搲頭，究竟貼在自家門口有何問題。

最新影片︰

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私樓不准貼揮春

該名女網民於「親子王國討論區」以「私樓唔比貼揮春？」為題發文，直指「第一次見」，她上載了一張標題為「有關︰單位門外掛飾事宜」的大廈通告，該通告是由天水圍一個私人屋苑的客戶服務處發出，當中表示巡查各樓層時發現仍有不少業戶於單位門外張貼節日飾物，表明︰

此舉不但影響公眾走廊外觀，對其他業戶造成滋擾，更違反大廈公契。

管理處指為了維持屋苑整體的一致性，提醒住戶合作，即時移除門外的節日飾物。通告於3月31日發出，末處還附有一張圖片，是幾張可愛的兔仔揮春。

管理處指於單位門外張貼節日飾物，影響公眾走廊外觀，對其他業戶造成滋擾，更違反大廈公契。（圖片來源︰親子王國討論區）

網民︰咁都要管有冇搞錯

這張通告令網民不解，認為屋苑管得太多，也管得太嚴，留言「貼喺自己門外都唔得？」、「唔俾放地氈我就見過，揮春都唔准？」、「管得太過份」、「咁都要管有冇搞錯」、「咁都管有啲過火」。

有網民指朋友居於該屋苑，曾被管理處「溫提」要拆去門口的新年裝飾。網民認為農曆新年是中國的傳統節日，有家庭貼揮春貼足一整年，門口多貼上「福」字、「出入平安」等揮春。有人覺得每家每戶不一樣也無不妥，「裝飾唔同一定唔會認錯門口」、「我有啲鄰居將門口布置到好靚」。網民推斷有人投訴，才促使管理處出通告。

點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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