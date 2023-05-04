【無知奶奶】女嬰鼻淚管堵塞8個月眼垢多　奶奶怨新抱揀順產︰陰道太髒

▲ B女鼻淚管堵塞，奶奶竟然怨新抱順產陰道太髒所致。

BB有甚麼不適，為人父母、長老緊張人之常情，可是台灣有名奶奶見孫女出世鼻淚管堵塞8個月，竟埋怨新抱選擇順產，指責她陰道太多污糟物，才令BB出現鼻淚管堵塞。新抱感到無奈，並向婦產科專科醫生大呻，事件引起一眾媽媽共鳴，斥責奶奶無知、情緒勒索。

女嬰鼻淚管堵塞8個月

台灣著名婦產專科醫生蘇怡寧不時在網上分享，破除很多有關孕婦迷信，近日，蘇醫生在其facebook專頁分享一位媽媽訴苦，該媽媽育有8個月大女嬰，女兒自出生時鼻淚管堵塞，已有帶BB去眼科通鼻淚管。

鼻淚管堵塞常發生在初生BB身上，會致淚水積聚在眼角，看似淚水汪汪，並眼垢多。該台媽表示女兒鼻淚管堵塞8個月期間，奶奶向她無數次說是自然產比較容易發生，陰道太多髒東西才導致鼻淚管堵塞，埋怨是她才令BB鼻淚管堵塞。

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媽媽大感無奈，很想反駁，心想「那你兒子尿道怎麼沒塞住，還尿得出來」，不過不想影響婆媳關係，想日後生活好相處，她選擇將奶奶的歪理當耳邊風。

蘇醫生回覆媽媽做法正確，表示「非常好，就繼續把她當耳邊風！這世界最不需要存在的爛東西就是情緒勒索。」

網民斥奶奶說法荒膠

有關帖文引起一眾網民熱議，當中更有醫護，如有眼科專科醫生忍不住留言指奶奶說法荒膠；另一位醫護網民常在門診遇到媽媽自責在想「不管如何，寶寶有任何問題的都是媽媽的錯」，她鼓勵媽媽要做自己，對自己好一點，「小孩出生斷臍後就是要自立自強，家長就是在旁陪伴他成長，如此而已」。更多網民留言見下圖︰

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BB鼻淚管堵塞

據本港《衞生署家庭健康服務》網頁資料，初生嬰兒由眼角通往鼻腔的淚管比較幼小，容易有輕微閉塞，使淚水積聚在眼角，看似淚水汪汪的。當淚水乾涸後，便會形成「眼膠」，並非因為熱氣。如果分量不多，亦屬正常。

家長可替BB清潔眼垢，首先清潔雙手及預備清潔的用品，包括已煮滾的凍開水、清潔的棉花球和盛器。用已沾濕凍開水的棉花球由近鼻樑的眼角開始向外抹，每粒棉花球只可抹一次，重複以上抹拭過程，直至雙眼乾淨為止。若寶寶的淚管有輕微閉塞的現象，可用清潔的手，替寶寶按摩眼角近鼻樑的地方，並向下推按，每天大約三次，可能會有幫助的。

若BB的眼垢變得越來越多、顏色變成深黃或綠色；眼白有發紅的情況、或眼皮周邊有異常紅腫，便表示眼睛可能發炎，需要盡快求醫；另外，若寶寶不停地哭泣和怕光，可能是有眼睛疼痛，便要看醫生了。大部份的嬰兒淚管閉塞的情況，在約6個月大便會改善，若在1歲時情況仍未改善，便需要看眼科醫生。

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責任編輯︰王明芳