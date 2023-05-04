【香港小姐】朱晨麗負面新聞纏身遭冷落　樂易玲昔日愛將遷深井風水屋搏轉運

▲ 朱晨麗棄住將軍澳豪宅，搬遷深井千萬風水屋轉運。

TVB剛公布2022周年報告，旗下藝員大執位，掀起花旦與小生之爭。有人成功上位，有人慘被拋離。

當中現年35歲的花旦朱晨麗，跟去年一樣穩佔第二頁。近年她甚少劇集作品出產，似乎仍然遭受大台冷待坐冷板凳。

有網民發現朱晨麗棄住將軍澳豪宅，搬遷到深井千萬風水屋，疑催谷事業運。2015年，她以700萬購入將軍澳The Parkside兩房單位，現升值至近千萬。

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深井風水屋曝光

近日朱晨麗在小紅書上載在深井新居露台跳舞的影片，她在片中手舞足蹈，不時向鏡頭賣萌，心情大靚。有眼利網民從玻璃倒影見到朱晨麗新居位置，無敵大海景能一覽汀九橋景色，風景怡人。

有指不少藝人住過深井風水屋後有助藝演事業運程，包括陳山聰、黎耀祥、陳豪、張振朗、連詩雅、吳卓羲、陳茵媺、龔嘉欣等，都曾是深井街坊。

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港姐冠軍出身

參加2011年《香港小姐競選》勇奪冠軍而入行的朱晨麗，努力苦練廣東話，參演過不少大小劇集，更多次在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名獎項。

2017年憑《超時空男臣》中「方惠玲」一角，首獲得最佳女配角獎項。

同年榮升女一在《特技人》擔正女主角，因連續拍劇逾30小時體力透支送院治理。

▲ （Instagram圖片）

負面新聞不絕

自2020年在《大醬園》擔正女主角後，同年還有參演《法證先鋒IV》，2021年則完全沒有作品推出。當時有傳朱晨麗負面新聞多而被高層冷落，她曾公開投訴洪永城拍攝《多功能老婆》時，擅自加插攬腰及親吻情節。

而拍攝《大醬園》時，又與龔嘉欣屢傳不和，兩人一度在社交平台隔空罵戰，導致朱晨麗原定有份參演重頭劇《巾幗梟雄4》，都被易角踢出劇組。

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樂易玲愛將

直到去年，朱晨麗終於有少量作品推出，參演《美麗戰場》、《輕·功》、《飛虎之壯志英雄》，不過其後就沒有劇拍，難怪被網民指失勢。

朱晨麗是TVB高層樂易玲愛將，2021年包受負面新聞纏身時，曾貼出現身樂易玲兒子畫展的合照。她除了站在樂易玲旁邊，又搭著其兒子膊頭合照，力證愛將之位不變。

▲ 曾是TVB高層樂易玲愛將。（Instagram圖片）

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