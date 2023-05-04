  • 28°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】朱晨麗負面新聞纏身遭冷落　樂易玲昔日愛將遷深井風水屋搏轉運

娛樂 12:15 2023/05/04

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

朱晨麗棄住將軍澳豪宅，搬遷深井千萬風水屋轉運。

TVB剛公布2022周年報告，旗下藝員大執位，掀起花旦與小生之爭。有人成功上位，有人慘被拋離。

當中現年35歲的花旦朱晨麗，跟去年一樣穩佔第二頁。近年她甚少劇集作品出產，似乎仍然遭受大台冷待坐冷板凳。

有網民發現朱晨麗棄住將軍澳豪宅，搬遷到深井千萬風水屋，疑催谷事業運。2015年，她以700萬購入將軍澳The Parkside兩房單位，現升值至近千萬。

【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定

最新影片推介：何依婷專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

深井風水屋曝光

近日朱晨麗在小紅書上載在深井新居露台跳舞的影片，她在片中手舞足蹈，不時向鏡頭賣萌，心情大靚。有眼利網民從玻璃倒影見到朱晨麗新居位置，無敵大海景能一覽汀九橋景色，風景怡人。

有指不少藝人住過深井風水屋後有助藝演事業運程，包括陳山聰、黎耀祥、陳豪、張振朗、連詩雅、吳卓羲、陳茵媺、龔嘉欣等，都曾是深井街坊。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【大醬園】龔嘉欣與朱晨麗不和升級　微博取消關注何廣沛：沒辦法歡迎你　

港姐冠軍出身

參加2011年《香港小姐競選》勇奪冠軍而入行的朱晨麗，努力苦練廣東話，參演過不少大小劇集，更多次在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名獎項。

2017年憑《超時空男臣》中「方惠玲」一角，首獲得最佳女配角獎項。

同年榮升女一在《特技人》擔正女主角，因連續拍劇逾30小時體力透支送院治理。

（Instagram圖片）

負面新聞不絕

自2020年在《大醬園》擔正女主角後，同年還有參演《法證先鋒IV》，2021年則完全沒有作品推出。當時有傳朱晨麗負面新聞多而被高層冷落，她曾公開投訴洪永城拍攝《多功能老婆》時，擅自加插攬腰及親吻情節。

而拍攝《大醬園》時，又與龔嘉欣屢傳不和，兩人一度在社交平台隔空罵戰，導致朱晨麗原定有份參演重頭劇《巾幗梟雄4》，都被易角踢出劇組。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

樂易玲愛將

直到去年，朱晨麗終於有少量作品推出，參演《美麗戰場》、《輕·功》、《飛虎之壯志英雄》，不過其後就沒有劇拍，難怪被網民指失勢。

朱晨麗是TVB高層樂易玲愛將，2021年包受負面新聞纏身時，曾貼出現身樂易玲兒子畫展的合照。她除了站在樂易玲旁邊，又搭著其兒子膊頭合照，力證愛將之位不變。

曾是TVB高層樂易玲愛將。（Instagram圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【輕．功】蔣祖曼請教黎耀祥演喊戲　坦言現實選擇愛情不要事業
17:30 2022/12/13
【輕．功】蔣祖曼請教黎耀祥演喊戲　坦言現實選擇愛情不要事業
【明星豪宅】陳煒溫馨居所意外曝光　煒哥努力靠自己曾拒前夫贈樓
13:09 2023/02/20
【明星豪宅】陳煒溫馨居所意外曝光　煒哥努力靠自己曾拒前夫贈樓
【贖夢】張家輝新作舉行煞科宴　許恩怡滿場飛受盡歡迎
13:34 2023/02/21
【贖夢】張家輝新作舉行煞科宴　許恩怡滿場飛受盡歡迎
【再見不是朋友】取消追蹤朱晨麗疑6年情玩完　何廣沛刪除IG放閃片段
12:53 2023/03/23
【再見不是朋友】取消追蹤朱晨麗疑6年情玩完　何廣沛刪除IG放閃片段
【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定
11:11 2023/03/26
【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定
【隱形戰隊】風流黃子恆曾桃色風波纏身　痛改前非專心演戲表現出色
13:11 2023/03/30
【隱形戰隊】風流黃子恆曾桃色風波纏身　痛改前非專心演戲表現出色

你可能感興趣

【輕．功】蔣祖曼請教黎耀祥演喊戲　坦言現實選擇愛情不要事業
17:30 2022/12/13
【輕．功】蔣祖曼請教黎耀祥演喊戲　坦言現實選擇愛情不要事業
【明星豪宅】陳煒溫馨居所意外曝光　煒哥努力靠自己曾拒前夫贈樓
13:09 2023/02/20
【明星豪宅】陳煒溫馨居所意外曝光　煒哥努力靠自己曾拒前夫贈樓
【贖夢】張家輝新作舉行煞科宴　許恩怡滿場飛受盡歡迎
13:34 2023/02/21
【贖夢】張家輝新作舉行煞科宴　許恩怡滿場飛受盡歡迎
朱晨麗 樂易玲 娛樂人物職業 演員 香港小姐 娛樂行業 豪宅 深井 TVB

最高瀏覽

【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
11:53 2023/05/03
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
10:05 2023/05/03
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光