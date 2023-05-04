【同屋企人去旅行】關楓馨首次單獨與爸爸出遊　關禮傑分享心底話女兒感動爆喊

▲ 兩父女玩得好難忘！

前港姐關楓馨（Fabi）與爸爸關禮傑感情要好，不時在網上看到他們一家人合照，樂也融融。近日二人一同拍攝TVB節目《同屋企人去旅行》，Fabi接受TOPick訪問指此行獻出多個「第一次」，又表示過程中與爸爸加深了解，更自揭首次聽到對方對自己的內心感受，令她感動落淚。

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拍攝前緊張 寓工作於娛樂

原來今次是Fabi首次與爸爸單獨出外旅遊兼拍節目，她指初時得知要一同工作都有些緊張：「因為沒試過與爸爸一起工作，不知會否有尷尬感覺，但當開機後發現都是自己想太多，因為與自己最親的人合作，真的很放鬆，完全做自己，亦是一個十分難得的機會。」

今次Fabi與傑哥一起到惠州，玩了不少活動又吃盡美食，絕對是寓工作於娛樂：「我們玩了越野車，又吃了很多不同煮法的海鮮，包括鮑魚﹑龍蝦﹑蟹﹑螺等，非常美味，天天都吃很多餐，所以回來後都要努力做運動。」

她指由於首次與爸爸傑哥去旅行，對其而言所有東西都很新鮮：「我們多了很多相處時光，增進不少感情，聊了很多心底話，這些都是平時沒有機會可做的事。」

▲ 兩父女首次單獨旅遊。

盡訴心底話

晚上兩父女又齊齊摸酒杯底盡訴心中情，傑哥問女兒：「你依家喺娛樂圈，你覺得關禮傑呢三個字，係咪一種負擔同壓力？」

Fabi回答時真情流露爆喊，傑哥則自揭當初不願女兒入行：「你問過我，可唔可以選港姐入呢行，當時我應承話係可以，但我內心係唔願意。」

對此她說：「因為平時很少機會會單獨聊天，加上他工作關係，不會有很多聊天的時間，所以藉着節目他都有說出對我的看法，是我完全估不到的事，令我很感動。雖然今次拍攝為工作，但大家都很坦白說出對對方內心的感受，此行絕對是十分難忘的旅程。」

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行程豐富 Fabi嫌棄傑哥拍照技術

另外，在今晚（5月4日）播出的第一集，行程相當豐富，二人分別體驗了中式High Tea、海灘越野車、遊水東街夜市、浸住溫泉睇煙花以及出海玩帆船等。

中式High Tea體驗非常特別，用炭爐煲茶之餘，更將英式下午茶常見的糕點轉為中式糕點和水果等，好吃又健康，兩父女吃得興起打卡留念，怎料Fabi卻嫌棄爸爸擺甫老套兼拍照技術麻麻，她笑言：「啲角度完全係錯晒！」

▲ Fabi對爸爸拍攝技術有意見。

特製香水

明晚（５月５日）播出的第二集，Fabi化身文青為媽媽調製獨一無二的香水，惟最終的成品連她自己也覺得難頂，她笑言：「主要都係我阿爸聞，所以唔緊要！」

製作香水期間，更揭出Fabi有個花名叫鼻毛公主，傑哥解釋：「以前好鍾意整蠱囡囡，又講臭腳又講鼻毛，所以得意啲幫佢改咗個名，叫鼻毛公主。」

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玩高卡車 傑哥送驚喜

至於最刺激好玩行程，要數關氏父女去到全惠州最大高卡車場「鍊車」，兩人揸車技術有一手，最快圈速分別是傑哥的56秒和Fabi的58秒，到正式比賽時，二人更是落場無父女，最終邊個會笑到最後？

節目尾聲，兩父女坐在沙灘分享感受，傑哥坦言經過今次旅行，感覺Fabi成長了，兩父女的默契亦增進不少，傑哥更準備了親手製作的神秘驚喜送給女兒，令Fabi感動得淚灑當場，最後兩父女相擁為這次旅行劃上圓滿句號，場面感人。

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