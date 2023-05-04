【船長猝死】47歲天星小輪船長暈倒不治　連續返工23日家屬質疑過勞死【附12大過勞徵兆】

▲ 47歲天星小輪船長暈倒不治，連續返工23日家屬質疑過勞致死。

天星小輪昨日（3日）凌晨，發生一宗男船長於當值時間猝死事故。由於事發前死者已連續23日上班，因此引起外界揣測他是否過勞致死。據了解，死者已婚並育有兩名分別就讀中學和小學的兒子，為家中經濟支柱，遺孀事後向傳媒表示，曾聽聞丈夫呻公司最近有10多人離職，未知是否工作繁忙經常「很累」，不時感到疲倦，希望天星小輪公司能就事件作出交代。

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47歲姓鍾的天星小輪船長，於昨日（3日）凌晨近5時，被同事發現於船上控制室暈倒，送院後證實不治。家屬得知消息趕到醫院，深感悲痛。有家屬表示對其死亡難以接受，指死者生前一直健康狀況良好，又質疑他是否過勞致死。據了解，事發當天，死者已連續上班23天，而根據過去兩年更表，他通常連續上班25天才放5天假，包括10天早更、10天午更及5天通宵更。

死者遺孀事後向傳媒表示，曾聽聞丈夫苦呻公司走了10多人，人手不夠，「說很累，也經常說在車上會不小心睡著了」；她懷疑「不知是否這樣他多了很多工作做，變得很累。」她又指，丈夫是很勤力的人：「有時生病都不想請假」，希望天星小輪給予一個交代，並表示丈夫是家中經濟支柱，故現時深感無助。

▲ (有線新聞截圖)

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣