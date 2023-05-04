【心臟衰竭】30歲女子雙腿莫名水腫　檢查發現為肺動脈高壓

▲ 台女雙腿莫名水腫，檢查竟發現為「心臟癌症」

台灣一名30歲女子雙腿莫名出現水腫，從腳底一路腫到大腿，某日昏倒後被告知是心臟衰竭，作進一步檢查後，才發現是患上肺動脈高壓。有醫生就指出，此病難以診斷，如未及時治療，存活率可低至不足4成。

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綜合台灣媒體報道，該名女子起初感到食慾不振，吃半個飯盒已覺得很飽，但因忙於工作所以沒有理會。後來她跟丈夫到日本遊玩，兩人計劃拍攝火車照片，然而眼見火車即將抵達，她卻在路上氣喘吁吁，最終無法趕上。

回台後，女子發現雙腿出現水腫，從腳底一路腫到上大腿，擔心腎臟出問題，遂到診所抽血檢查。未料在等待報告期間，女子突然暈倒，醒來後被告知是心臟衰竭，之後作進一步檢查，才發現是由被稱為「心臟癌症」的肺動脈高壓引起。

肺動脈高壓5大症狀

台灣馬偕紀念醫院心血管中心肺高壓介入醫學科主任吳懿哲表示，肺動脈高壓相對罕見，且因其症狀並非獨有，很多時連醫生都難以診斷。他呼籲，若有家族遺傳病史、免疫系統疾病，或長期在活動時不明氣喘，且運動耐受力明顯下降，應積極到心臟專科就醫診治。他並列出5大症狀，作為判斷標準：

喘：呼吸困難

咳：咳嗽

血：咳血

腫：下肢水腫

暈：暈厥或頭暈

治療方面，他表示有病人誤以為一次使用多種藥物代表病情惡化，但其實近年肺動脈高壓合併治療已是國際趨勢。以新版治療指引為例，醫生會根據患者確診時的風險狀態決定合併2種或3種藥物進行治療，如效果不佳或治療期間狀態變差，便會進一步增加或改變用藥。

5年存活率僅34%

本港心臟科專科醫生蕭頌華曾表示，肺動脈高壓可由不同原因引致，包括原發性、繼發性、遺傳性及藥物引起。在與疾病相關的個案中，有一半患者由結締組織疾病，例如硬皮症、紅斑狼瘡等併發而起。

當心臟到肺部（肺動脈），以及其相連血管時出現高血壓，便是肺動脈高壓。因肺動脈血管的壓力過高，令供應血流到肺動脈的右心室需要更用力收縮，才可把血液送至肺部血管，長期下來會導致右心室肥大，未及時治療的話，最終會因右心衰竭，引致死亡。這有別於一般長期高血壓未及時治療所引起的心臟左側衰竭。

蕭醫生指出，基於肺部血液輸送出現問題，未能將氧氣有效地傳至身體各部位，患者多會出現疲倦、氣喘、運動時呼吸困難等。而由於肺動脈高壓的症狀容易與其他疾病，如哮喘及慢阻肺病等混淆，不少患者在病發多年後才確診，延誤平均超過兩年才治療。肺動脈高壓的病情難以察覺，治療指引又缺乏關注，加上此症致命率高，5年存活率只有34%，比香港第二位癌症殺手的大腸癌64%還要低。

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責任編輯：羅嘉欣