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【提高警覺】00後女生遊廣州疑遇「紙巾迷魂黨」　途人目睹落藥過程好心提醒

食用安全 12:24 2023/05/04

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00後女生遊廣州疑遇「紙巾迷魂黨」。

近日不時有網民分享遇到迷魂黨的經歷。內地一名00後女生和友人到廣州旅遊時，遇到一名陌生男子派發免費紙巾，雖然她們多次拒絕，但對方仍鍥而不捨，將紙巾硬塞到她們手裡，其後有途人表示目睹男子往紙巾落藥，懷疑是「紙巾迷魂黨」。

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該名女生在小紅書以「千萬別拿街頭發的紙巾！！！」為題發文，指自己與朋友於周一（1日）遊覽廣州大佛寺，離開時一名男子突然衝上前，並向她們派紙巾，無論如何拒絕，對方都都一直跟著她們，並將紙巾往她們手裡塞。

樓主稱，男子當時說「最後兩包了，發完我工作就結束了」，然後又讓她們以微信掃碼加好友，但事後樓主發現二維碼「弄了隱私設置」，無法添加好友，頓時察覺有異，她亦想起最近抖音流傳有人會往紙巾上「噴東西」，再硬塞給人，故懷疑自己遇上「紙巾迷魂黨」。

事主於小紅書發文分享經歷，惟帖文現已刪除。（網上圖片）

從樓主分享的照片可見，該包紙巾看起來十分普通，亦沒有任何宣傳商品的資料。正當她想丟掉紙巾時，一對情侶上前提醒，千萬別用該包紙巾，指目睹男子在紙巾上噴東西，這證實了樓主對「紙巾迷魂黨」的猜測。她亦提醒網民，出門在外千萬不要拿陌生人給的任何東西。

帖文引起網民熱議，不少人都直呼「可怕」，表示以後不會隨意接受免費派發的物品。另外，亦有網民分享類似經歷，又指出騙徒未必會再紙巾上動手腳，但掃二維碼的舉動反而有機會墮入電子詐騙陷阱。

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責任編輯：羅嘉欣

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