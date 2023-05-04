【防曬護理】男子戶外工作70年從不搽防曬　僅穿長褲上下身皮膚現驚人反差

▲ 男子戶外工作70年從不搽防曬僅穿長褲，上下身皮膚現驚人反差。

防曬的重要性！一名男子從事戶外工作長達70年，應工作要求穿長褲，但從來沒有搽防曬，導致其上半身及下半身的皮膚呈現驚人反差。

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美國皮膚科醫生Austin近日在網上分享個案，展示了一名男病患在長年戶外工作下，沒有使用防曬用品的身體部位，和有防護的皮膚差異比較。男子70年來都從事戶外工作，工作期間有時會穿長褲，但上身沒有穿長袖，也沒有塗抹任何防曬產品。

經過長年纍月的紫外線照射，男子的腿部的皮膚和手臂出現巨大反差。從影像中可見，男子的腿部皮膚白皙細嫩，但手臂膚色則明顯暗沉呈黃褐色，還有色素沉澱、曬斑、曬傷的痕跡，膚質也顯得乾癟，和白滑的腿部皮膚相比，巨大差別根本不像是來自同一身體。

醫生表示，希望透過這一案例提醒大眾，外出時一定要注意防曬，因人體皮膚長期在陽光暴曬下承受紫外線照射，勢必加速皮膚老化。民衆外出時，不管是塗抹防曬產品，或穿外套進行物理性防曬，對抗皮膚老化都有明顯效果。

忽略防曬可致皮膚癌

扮演「狼人」成名的54歲荷里活影星曉治積曼（Hugh Jackman）日前透露自己皮膚癌疑似復發，惟目前仍等待化驗結果。他表示，自己之所以患上皮膚癌，是因為自己早年在戶外長曬太陽，不做好防曬所致，呼籲粉絲及網民記得使用防曬產品。

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責任編輯：羅嘉欣