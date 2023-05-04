【校園偷竊】屯門一中學失竊嚴重子女被同學慣犯偷手機　家長怒發「通緝令」重酬1萬捉賊

▲ 家長誓要捉到偷機賊。

校園偷竊問題嚴重！有家長就在網上指子女就讀的屯門一所中學，班上經常發生失竊事件，計數機、手機等經常被偷，其子女被偷去一部ASUS手機，行貨價約$5500，家長懷疑班上有偷竊慣犯，遂出一張「通緝令」致各大小電話鋪，如收到該手機，重酬1萬元，家長明言只需要放機中學生相，不需要手機，捉到賊即付酬勞。

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該家長在Facebook群姐「真.屯門友」發文並晒出購買電話的單據，「薄酬$10000搵偷電話的中學生。致各大小電話鋪，如收到ROG 5S 256GB手機，機身號碼：350463507070577。機我唔要，只要有該放機既中學生相，可facebook搵我，捉到即pay，多謝大家。」

對於為何手機單據是在上水購買，樓主指他自己在上水返工，小朋友在屯門返學。

隨即引來極多網友留言，樓主都有耐心地回覆，透露更多的細節，有網民就問樓主，「有冇搵訓導？」樓主就指：「有通知 ，放飯時電話仲係書包，放學出門先知唔見，學校已將未離校學生留低」樓主在回覆留言表示 「小朋友係學校俾人偷，班上已經有多位同學唔見各樣嘢，計數機電話錢…等等」

▲ 家長晒出購買手機的單據，裡面有手機的機身編號等資料。

有網友問「點解寧願付一萬報酬要佢相，都唔要返部機?」樓主回覆指「而家係想捉到人」。

亦有網友留言：「10000蚊薄酬，真係考驗果個學生人緣的時間」、「學生之間無秘密。建議你將通輯令喺學校流傳，自然有人告密。」、「小時偷電話, 大時泄露國家機密! 要好好懲戒」、「開名啦，開名學校先會做野」

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責任編輯︰王明芳