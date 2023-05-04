【貼地女首富】甘比帶細女遊上海歎平民小食　網民讚貼地：吃過同富婆一樣

▲ 甘比最近帶5歲細女到上海旅遊，去商場遊玩和品嚐地道小食。

43歲香港女首富陳凱韻（甘比）與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子，不時在社交平台分享育兒生活，近日甘比帶同5歲細女劉秀兒（Josie）去上海旅遊，並在小紅書分享與女兒享用當地平民小食，令網民感到好驚喜，紛紛留言讚甘比識食又貼地，甚至有人笑稱自己曾與富婆吃過一樣的美食。

最新影片推介︰

甘比與大劉育有14歲大女劉秀樺（Josephine），10歲二仔劉仲學（Joseph Junior）及5歲細女劉秀兒，甘比向來都很保護子女，更未曾公開過細女的正面樣貌。近日甘比帶同Josie去上海旅遊，雖然Josie的樣子被遮住，但見到她在商場內開心駕駛電動車，可見Josie活潑可愛。甘比還大讚商場的商舖和遊玩設施多好好玩。

▲ 甘比帶細女遊上海享用平民小食生煎包。（小紅書圖片）

甘比又分享與女兒歎當地平民小食的照片，女兒正在品嘗生煎包，甘比在帖文中大力推介生煎包：

剛剛匆匆的上海之旅，未能趕及到小楊山煎吃，好朋友把美味一早送上酒店，小孩們也吃得津津有味。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

內地網民紛紛留言大讚甘比「很接地氣」，身為女首富竟然會食生煎包，「天吶，富婆還吃這麼接地氣的東西嘛」、「好喜歡她的分享，超愛甘比」、「我居然吃過同富婆一樣的生煎」、「我馬上去註冊一個小楊山煎，我要發財了」。有網民則表示，深圳也有這間生煎包分店，同樣很好吃。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

經常與女兒幫襯小店

其實甘比已經不只一次在社交平台分享貼地生活日常，她曾與女兒一同到炮台山的街坊小店品嚐傳統糖水，該店以湯圓聞名，糖水價格也只是20至30多元，可謂價廉物美，除了吸引顧客跨區到來，更吸引到女首富來品嘗。

而甘比以大女之名在深水埗開設的秀樺廚房，經常與子女一同派發物資予弱勢社群，平日餐廳會提供小吃、主食、甜品和咖啡，都是平民價受街坊歡迎。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳